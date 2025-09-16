Rodrigo Valenzuela, nutricionista: “Es increíble la cantidad de personas que tienen que ir al médico después de Fiestas Patrias porque realmente quedan mal”

Durante septiembre, el consumo elevado de asados, alcohol y comidas típicas puede provocar un aumento de peso y problemas digestivos. El doctor Rodrigo Valenzuela, experto en nutrición de la Universidad de Chile, entrega recomendaciones para disfrutar con responsabilidad y cuidar la salud en estas Fiestas Patrias.

Durante el mes de septiembre, los asados y los terremotos se toman la mesa de los chilenos, ya sea en una comida familiar, con amigos o en una fonda. Esta alta ingesta de alcohol y alimentos hace que un chileno promedio pueda subir entre dos a tres kilos durante las Fiestas Patrias.

Pero esa no es la única consecuencia de la cantidad de comida que ingieren las personas. De acuerdo con el director del Departamento de Nutrición de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Rodrigo Valenzuela, esto genera “alteraciones digestivas y gastrointestinales después de Fiestas Patrias”.

Alimentación rica, saludable y “bien patriota”

Valenzuela afirma que los chilenos se cuidan muy poco durante estas fechas, pero existen formas de alimentarse de manera saludable, nutritiva y “bien patriota”.

Una de las recomendaciones que hace el doctor es preparar empanadas de horno y elaborar la masa y el pino con aceite: “Si tú haces la masa con manteca, aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares”. Valenzuela también sugiere hervir la cebolla del pino aparte para generar menos acidez.

Respecto al asado, Valenzuela recomienda acompañarlo con verduras a la parrilla, como cebolla, pimentón y zapallo italiano. También señala que es necesario medirse con las porciones de arroz y papas con mayonesa. El doctor destaca el valor de las proteínas de origen animal y sugiere comer cortes bajos en grasas. Las personas pueden comer choripán, pero recomienda pincharlo para que escurra todo el aceite.

El doctor también invita a tomar agua, no consumir bebidas azucaradas y moderar el consumo de alcohol.

Consecuencias a corto y largo plazo

Como consecuencia a corto plazo, el doctor insiste en que las personas subirán entre uno y dos kilos. A esto se le suman síntomas gastrointestinales, como acidez y gastritis. “Es increíble la cantidad de personas que tienen que ir al médico después de Fiestas Patrias porque realmente quedan mal. Tienen que estar con régimen cero, antiácidos y una serie de otros fármacos para poder tratar la sintomatología gastrointestinal”.

A largo plazo, Valenzuela explica que para los chilenos es muy difícil bajar los kilos extra: “Somos un país sedentario y es muy común que los adultos ya tengan algún problema metabólico”. Durante estos meses, la gente aumenta mucho de peso: “Esos kilos de más nos llevan a la diabetes, la que consume una cantidad impresionante en el sistema de salud”.

En este contexto, el doctor invita al Congreso Internacional para Avances en Nutrición (CIAN 2025). Esta instancia gratuita —que se realizará entre el 26 de septiembre y el 3 de octubre en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile— busca que los profesionales de salud aprendan de referentes nacionales e internacionales y se integren a una comunidad comprometida con la nutrición basada en evidencia.