La respuesta de Mon Laferte y Nathy Peluso a las acusaciones de sueldos impagos en su nuevo videoclip: “¡Yo no tenía idea!”

La colaboración de Mon Laferte y Nathy Peluso en “Para todas las tiranas” quedó en el centro de la polémica tras la denuncia de una bailarina que acusó impagos en la producción del videoclip, situación a la que ambas artistas respondieron públicamente. En paralelo, la chilena celebra su doble nominación a los Latin Grammy 2025.

Compartir

Mon Laferte se encuentra en la antesala del lanzamiento de su nuevo álbum, “Femme Fatale”. Durante las últimas semanas, la cantante ha compartido avances de este proyecto, incluido su anuncio más reciente: una colaboración con la artista argentina Nathy Peluso, cuya canción se estrenará este viernes.

Sin embargo, la expectativa por el estreno se ha visto empañada por acusaciones en redes sociales. A través de TikTok, una usuaria identificada como Miss Loot, bailarina que participó en la producción del videoclip del tema Para todas las tiranas, denunció no haber recibido el pago correspondiente.

“Me da mucha pena decir esto porque son dos artistas a las que admiro, pero sé perfectamente que Mon Laferte está al tanto de la situación y, aun así, decidió lanzar el videoclip. De Nathy Peluso no estoy segura si lo sabe, pero Mon sí, porque forma parte de la producción”, señaló.

La bailarina fue aún más tajante en su reclamo: “Yo tendría vergüenza de sacar un proyecto sabiendo que nadie del equipo ha cobrado. La gente no vive de trabajar con una famosa, vive de que le paguen. Por favor, denos el dinero que nos corresponde”.

Ante la viralización de la denuncia, ambas cantantes se refirieron al tema. Nathy Peluso reaccionó rápidamente a través de sus redes sociales y aclaró que no tenía conocimiento de la situación:

“What… ¡Yo no tenía ni idea! A mí me invitaron a este videoclip, no formo parte de la producción. Voy a hablar con Monsita, seguro que no sabe nada tampoco. ¡Lo siento! Espero que les paguen urgente como se debe, porque lo dieron todo y fueron muy bellas y trabajadoras, como todo el equipo implicado”, escribió en sus historias.

Por su parte, Mon Laferte también utilizó sus redes para responder directamente a la bailarina:

“Hola cariño, me parece terrible! Cómo que no les han pagado? 😱 Ahora mismo me pongo en esto, pero quién te dijo que yo soy de la producción? 🙄 Yo soy artista, no productora 😌 Además la productora es de España y yo vivo en México, yo ni idea de qué productora es, pero me parece de lo más bajo. Además me pone triste todo esto, me pone triste que no se respete su trabajo y que Nathy y yo salgamos perjudicadas por la culpa de otras personas 😭😭😭 Como dije antes, ahora mismo me pongo en ello. Cariños”, escribió la cantante chilena.

Nominada a los Latin Grammy

Más allá de la polémica que busca ser aclarada, Mon Laferte recibió buenas noticias esta semana: fue nominada en dos categorías de los Latin Grammy 2025, cuya lista completa de candidatos se reveló este miércoles 17 de septiembre.

En esta edición, la artista viñamarina competirá en una de las categorías más importantes del certamen, Canción del Año, gracias a su tema “Otra noche de llorar”, de su propia autoría.

Además, la chilena también figura en la categoría Mejor Video Musical Versión Larga por el documental “Te Amo, Mon Laferte” (Netflix), dirigido por las realizadoras nacionales Camila Grandi y Joanna Reposi Garibaldi.

En Canción del Año, Mon Laferte se medirá con “Baile inolvidable” (Bad Bunny), “Bogotá” (Andrés Cepeda), “Cancionera” (Natalia Lafourcade), “DtMF” (Bad Bunny), “El día del amigo” (CA7RIEL & Paco Amoroso), “Palmeras en el jardín” (Alejandro Sanz), “Si antes te hubiera conocido” (Karol G), “#Tetas” (CA7RIEL & Paco Amoroso) y “Veludo marrom” (Liniker).