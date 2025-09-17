Un triunfo para Andes Iron y un duro revés para el Ejecutivo: el fallo de la Suprema que despejó el camino para reactivar Dominga

La Tercera Sala de la Corte Suprema resolvió declarar inadmisibles varios recursos de casación, incluido uno del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), que buscaban perpetuar la paralización del proyecto minero-portuario Dominga, ligado a la empresa Andes Iron.

Compartir

Un duro revés sufrió ayer el Ejecutivo, luego de que, en un fallo crucial, la Tercera Sala de la Corte Suprema declarara inadmisibles varios recursos de casación, incluido uno del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), que buscaban perpetuar la paralización del proyecto minero-portuario Dominga, ligado a la empresa Andes Iron.

“Se declaran inadmisibles los recursos de casación en la forma y en el fondo interpuestos en contra de la resolución de fecha nueve de diciembre de dos mil veinticuatro, dictada por el Primer Tribunal Ambiental”, señala el dictamen pronunciado por los ministros Adelita Ravanales, Jean Pierre Matus y Diego Simpértigue y los abogados integrantes María Angélica Benavides y Adnrea Ruiz. Matus fue el ministro redactor.

En concreto, las gestiones judiciales del SEA, que actúa como secretaria del Comité de Ministros, intentaban a través de estas reclamaciones anular la decisión del Primer Tribunal Ambiental, que en diciembre del año pasado ordenó que el Comité de Ministros volviese a votar sobre la iniciativa de Andes Iron. Dicho comité, que estuvo compuesto íntegramente por subrogantes, finalmente volvió a rechazar el proyecto en enero.

No obstante, por primera vez, la Suprema respaldó la decisión del Primer Tribunal Ambiental de ordenar una tercera votación sobre Dominga. Con ello, se despeja el camino central para la realización del proyecto, según señalaron conocedores a El Mercurio.

La determinación del máximo tribunal se pronunció sobre el actuar del Primer Tribunal Ambiental de anular la votación del Comité de Ministros de enero de 2023 y de que se efectúe una tercera votación. No comentó sobre el tercer rechazo de Dominga en esta instancia, en enero de este año.

La celebración por Dominga y los caminos que se abren

Desde Andes Iron celebraron el fallo de la Suprema, asegurando que “con este dictamen se pone fin a más de doce años de trámites y litigios, despejando todo cuestionamiento jurídico y técnico, y abriendo paso a la construcción de Dominga”.

“Este fallo confirma que Dominga fue evaluado con rigor científico y cumple con la normativa vigente. Es una señal de certeza jurídica e institucional, que abre paso a una inversión sostenible que traerá desarrollo a La Higuera y a la Región de Coquimbo”, destacó Francisco Villalón, gerente de Asuntos Corporativos y Desarrollo Sostenible de Andes Iron. El proyecto minero considera una inversión de US$2.500 millones.

Respecto de los caminos que se abren con esta resolución, Emanuel Ibarra, socio de Moreno, Sáez y Avilés, y exfiscal de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), comentó a El Mercurio que “con esta decisión, el proyecto Dominga se va consolidando, porque se confirma la sentencia del Primer Tribunal Ambiental que determinó que el proyecto estaba incorrectamente rechazado”.

“Además, si se analiza el contenido de esta última decisión, no quedan muchos espacios para que el Ejecutivo siga rechazando el proyecto”, acotó.

Por su parte, Juan Ignacio Marín, director de Regulatorio y Medioambiente de HD Group, dijo al mismo medio que “el fallo de la Corte Suprema es un revés para el SEA y los opositores a Dominga, y un resultado favorable -aunque no definitivo- para Andes Iron”.

Sin embargo, añade que “la Corte precisó que la resolución impugnada no era ‘sentencia definitiva’ ni ‘interlocutoria de término’, lo que nos recuerda que aún existen instancias abiertas en el Segundo Tribunal Ambiental y en la Corte de Apelaciones de Antofagasta”.



