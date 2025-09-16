Los Bronces y Andina unen operaciones: Codelco y Anglo American firman histórico acuerdo para potenciar la producción de cobre en Chile

Se espera que el pacto entre Codelco y Anglo American genere un aumento del valor actual neto antes de impuestos de, al menos, US$5.000 millones, a repartir equitativamente.

Anglo American y la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) firmaron el acuerdo definitivo para implementar un Plan Minero Conjunto en las operaciones de cobre de Los Bronces y Andina, comprometido en el Memorando de Entendimiento anunciado en febrero de 2025 y aprobado por la unanimidad de ambos directorios.

Mediante este programa de desarrollo esperan liberar una producción adicional de 2,7 millones de toneladas de cobre durante un período de 21 años, una vez que se obtengan los permisos pertinentes, actualmente previstos para 2030.

Se espera que la producción adicional de cobre, de aproximadamente 120.000 toneladas por año, se reparta en partes iguales, con costos unitarios aproximadamente 15% más bajos en comparación con las operaciones independientes y con un gasto de capital adicional mínimo. Se prevé que este acuerdo generará un aumento del valor actual neto antes de impuestos de, al menos, US$ 5.000 millones, a repartir equitativamente entre ambas compañías.

Al respecto, Duncan Wanblad, CEO del Grupo Anglo American, declaró que “el cobre es un recurso vital para la transición energética mundial y está en el centro de nuestras ambiciones de crecimiento. Estamos muy satisfechos de cerrar este acuerdo histórico con Codelco, que marca el inicio de una nueva etapa para Los Bronces y Andina, dos activos de cobre, excepcionales”.

Además, dijo que el excelente trabajo de los equipos “refuerza nuestra confianza en el Plan Minero Conjunto y en el valor adicional esperado de más de US$5 mil millones antes de impuestos para Anglo American Sur y Codelco”.

Agregó que “me siento profundamente orgulloso de la colaboración entre Anglo American y Codelco, que ha hecho realidad esta ambiciosa visión”. Y también expresó su “sincero agradecimiento a nuestros socios en Anglo American Sur – Mitsubishi y Mitsui – sin cuyo apoyo esto no habría sido posible”.

“Juntos estamos liberando todo el potencial de valor de estos activos vecinos y de una de las principales dotaciones de recursos de cobre del mundo, en beneficio de todos los grupos de interés y, por supuesto, de Chile”, recalcó Wanblad.

Por su parte, el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, valoró que “se haya escuchado la voz de los trabajadores, así como el intenso trabajo, las grandes capacidades y el enorme profesionalismo de nuestros equipos, que lograron conciliar un acuerdo esperado durante años. Ahora podremos maximizar el potencial del distrito minero Andina-Los Bronces, sin grandes inversiones y con un retorno muchísimo mayor”.

La producción combinada de Los Bronces y Andina en 2024 se ubicaría entre las 10 principales minas de cobre a nivel mundial, y si se ajusta por las 120.000 toneladas adicionales por año que se esperan del Plan Minero Conjunto, se posicionaría entre las 5 primeras.

Este cambio significativo es posible gracias a la coordinación en la explotación de dos recursos adyacentes, aprovechando la capacidad instalada de planta e infraestructura existente. Esta alianza representa un desarrollo transformador para la industria global del cobre, y posiciona a las partes como un referente en innovación, eficiencia y sostenibilidad en las operaciones mineras.

La reunión de Anglo American con el Gobierno

El Mercurio deslizó en su edición de hoy que el CEO de Anglo American, Duncan Wanblad, y el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, se reunirán hoy en La Moneda con el Presidente Gabriel Boric.

Cabe recordar que, recientemente, Anglo American anunció su fisión con la minera canadiense Teck, lo que creará la tercera compañía más importante de Chile: Anglo Teck.

Además, Wanblad será el CEO a nivel global de la firma, que se posiciona como la sexta minera más grande del mundo, y varios de los activos clave de la nueva empresa están en Chile.

Entre los más relevantes destacan Quebrada Blanca, faena de la cual Teck es propietaria del 60%, y Collahuasi, donde Anglo American tiene un 44% de participación.



