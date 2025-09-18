“Lo más probable es que se transforme en una casa delictual”: Vecinos de La Reina denuncian toma de inmueble en medio de Príncipe de Gales

En Monseñor Edwards con Príncipe de Gales, según vecinos, personas se tomaron una casa abandonada y generan inseguridad en el sector. Aseguran que se les ve saltando la reja, muchas veces en estado de ebriedad.

Hace meses que una casa ubicada en Monseñor Edwards 1613 genera molestar entre vecinos de la comuna La Reina, en Santiago.

El inmueble, ubicado a un costado de un Burger King, lleva al menos un par de meses vacío, según narran los vecinos. El problema es que, a raíz de aquello, aseguran que un grupo de personas se tomaron la casa.

No saben quiénes son, pero han visto a sujetos que se saltan la reja de la casa, en un comienzo con timidez, ahora ya marcando su presencia en el lugar.

Si bien el lugar está siempre rodeado de deliverys, aseguran que quienes se habrían tomado la casa son estacionadores ilegales y vagabundos de la zona.

En las últimas dos semanas, menciona uno de los vecinos del barrio, han registrado seis denuncias en Sosafe denunciando la situación, a raíz del ruido y los movimientos en el lugar.

Paula, una vecina del lugar, comenta que “nos afecta porque es gente que no es del barrio… Roba, tiene malas costumbres, y lo más probable es que se transforme en una casa delictual; de drogas y quién sabe qué más, ya que las personas que se ven ahí son conflictivos y curados”.

Y asegura: “Yo estoy desde los ocho años acá y hoy tengo 38. Siempre del mismo sector, y jamás había oído ni visto que se tomen una casa“.

Lo mismo menciona Constanza Bünzli, también vecina de la zona: “Hay mucha gente que se toma espacios que son públicos y eso trae mucha inseguridad porque no solamente se los toman, sino que empiezan a vender droga, porque hay mucha venta de droga en La Reina”.

Y asegura que en particular el sector de Príncipe de Gales “es de mucho tráfico de drogas. Entonces no queremos que eso siga así. Porque es una comuna que es más que nada adultos mayores. Pero también hay muchas familias con hijos pequeños”.