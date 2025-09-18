Músico, productor, trabajó con Lucho Gatica y se presentó en Lollapalooza: la versatilidad que marcó la carrera del fallecido DJ Who 

Durante las últimas horas se dio a conocer la noticia de la sensible partida de Claudio Medina, conocido artísticamente como DJ Who, referente de la escena de la música electrónica en nuestro país.

La escena de la música electrónica chilena está de luto, ya que en las últimas horas se dio a conocer el sensible fallecimiento de Claudio Medina, artísticamente conocido como DJ Who.

“Con mucha tristeza comunicamos el fallecimiento del DJ y productor Claudio Medina, más conocido como DJ Who, quien tuvo una destacada trayectoria en la escena nacional y colaboró con importantes artistas del medio, como sus destacadas presentaciones en escenarios nacionales e internacionales”, informó el sitio especializado Techmotion Chile.

Su carrera estuvo marcada por la versatilidad y búsqueda permanente de distintas experiencias. De hecho, su primera incursión en el mundo arte no fue en la música, sino que en el grafiti.

Desde el universo grafitero se acercó al hip hop y al ámbito de las mezclas, fundamentalmente por la influencia de su amigo Gastón Gabarró, artísticamente conocido como Cenzi.

Fue así como se abrió camino en el mundo de la música y comenzó a colaborar con destacados artistas nacionales como Ana Tijoux, Los Tetas, Quique Neira, Tiro de Gracia y Pedro Foncea. También pudo trabajar con el argentino Dante Spinetta.

En amplio listado de colaboraciones de DJ Who también aparece un trabajo con Lucho Gatica, el destacado artista nacional conocido como el “Rey del bolero”.

En el álbum recopilatorio “DJ Who Presenta: 2000 – 2009”, está incluida una versión del clásico “Solamente tú” con las voces de Lucho Gatica, Ana Tijoux y Solo Di Medina.

Sumado a lo anterior, en la carrera de DJ Who sobresalen sus presentaciones en importantes festivales como Lollapalooza Chile, Argentina y Chicago, como también Creamfields y EDC México.