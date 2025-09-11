Adultos mayores quedarán exentos de pagar los derechos de aseo en Ñuñoa tras aprobación de nueva ordenanza municipal

El Concejo Municipal de Ñuñoa aprobó una ordenanza que exonera del pago de derechos de aseo a adultos mayores beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal o que estén en los primeros cinco tramos del Registro Social de Hogares.

El Concejo Municipal de Ñuñoa aprobó este miércoles, en la última sesión de la instancia, dos nuevas políticas sobre la limpieza de la comuna. En primer lugar, se aprobó sancionar con multas a quienes arrojen basura en la vía pública o no se hagan cargo de sus desechos. Y en segundo lugar, se aprobó una nueva ordenanza relacionada al cobro y recaudación del servicio de aseo, que afecta directamente a adultos mayores.

Tras una votación con aprobación unánime, Ñuñoa decretó que a partir de ahora, las personas mayores de la comuna quedarán exentas de pagar derechos de aseo. Esto se aplicará a quienes reciban la Pensión Garantizada Universal (PGU) o quienes estén en el tramo del 1 al 5 del Registro Social de Hogares.

Con esto, cerca de 30 mil adultos mayores de la comuna se verán beneficiados. Esto implicaría un alivio para el bolsillo de los beneficiados, según estipularon en el concejo. Esta política de exención de pagos existía, pero con criterios no establecidos que tendían a confundir a la población mayor. “Antes esto dependía del criterio del evaluador social o incluso de la decisión del alcalde. Hoy día hay una regla objetiva que entrega certeza a las personas mayores de la comuna”, detalló el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel.

La municipalidad busca posicionarse en el centro de las políticas de apoyo a adultos mayores con esta ordenanza.

El alcalde Sichel remarcó “estamos hablando de cerca de 30 mil adultos mayores que dejarán de pagar este cobro. Es un cambio copernicano porque pasamos de depender de la ventanilla y la discrecionalidad, a un derecho claro y garantizado. Esto no solo es un alivio económico, es un reconocimiento y una señal política de lo que queremos representar. Que los adultos mayores de Ñuñoa vivan con dignidad”.