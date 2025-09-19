Felipe Toledo, fotógrafo chileno que ganó el Gran Premio en los Audubon Photography Awards: “Ojalá que mis imágenes sirvan para la conservación de la biodiversidad en mi país”

El fotógrafo valdiviano se convirtió en el primer chileno en conquistar este prestigioso galardón, con una fotografía de un Martín Pescador elevándose explosivamente desde el agua.

Con una notable fotografía de un Martín Pescador elevándose explosivamente desde el agua, el chileno Felipe Toledo Alarcón conquistó el Gran Premio en los Audubon Photography Awards.

La obra fue realizada a fines del año pasado en el Parque Saval de Valdvia, lugar que Toledo Alarcón visita constantemente para poder obtener registros de fauna.

Sobre cómo logró la fotografía ganadora, este fotógrafo valdiviano contó: “Después de que el ave realizó seis inmersiones, obtuve la imagen que había estado persiguiendo: un Martín Pescador elevándose explosivamente del agua, mostrando su belleza, elegancia y poder”.

De esta manera, Felipe Toledo Alarcón se convirtió en el primer chileno -y primer latinoamericano- en conquistar el gran premio de este este certamen organizado por la National Audubon Society, institución norteamericana dedicada a la conservación de aves.

Y es que en esta edición de 2025, la organización a cargo del certamen permitió la participación de fotógrafos de Chile y Colombia.

La fotografía como herramienta para educar

En entrevista con Audubon, Felipe Toledo Alarcón profundizó en sus motivaciones en el mundo de la fotografía de fauna. “Me importa mucho la educación”, expresó.

Por lo mismo utiliza las plataformas de Instagram y TikTok para informar acerca de fauna y ecosistemas alrededor de distintas especies.

“Eso es hacia donde apunto. Ojalá que mis imágenes y mis videos sirvan para la conservación de la biodiversidad en mi país”, explicó el fotógrafo que ha trabajado para organizaciones como World Wildlife Fund, Humedales Sostenibles, y Fundación Reforestemos.

Además, en la citada entrevista contó que se encuentra viajando por Chiile para documentar la diversidad de humedales. “Hay muchos chilenos que viven al lado de un humedal pero que no los reconocen. No saben que viven tan cerca y la importancia que tienen estos lugares”, estableció.