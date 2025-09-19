Un avión se vio obligado a frenar en pleno despegue en el Aeropuerto de Santiago: un perro se cruzó por la pista

Según dijo el capitán del avión a los pasajeros, se trataba de "un perro bastante grande, tipo pastor alemán". También explicó que "cuando frenamos y abortamos el despegue, el perro siguió cruzando, corriendo. Se salvó".

Compartir

Una situación muy particular vivieron los pasajeros del vuelo H2 220 de la compañía SKY, que este jueves 18 de septiembre salió desde Santiago con destino a Copiapó.

A eso de las 7:35 de la mañana, cuando el avión se encontraba tomando velocidad para despegar, un brusco freno interrumpió la maniobra.

Ante este freno en pleno despegue, el capitán de la nave rápidamente entregó la explicación correspondiente a tripulación y pasajeros.

“Un perro se cruzó justo delante nuestro. Un perro bastante grande, tipo pastor alemán. Por razones de seguridad no podíamos seguir”, dijo el capitán.

En el audio al que tuvo acceso The Clinic, el capitán prosiguió con la explicación: “El perro, con su instinto, se frenó delante del avión. Cuando frenamos y abortamos el despegue, el perro siguió cruzando, corriendo. Se salvó y en estos momentos anda en la naturaleza”.

Tras el brusco freno, el avión no pudo despegar inmediatamente. A los pasajeros se les avisó que debían permanecer en sus asientos y que la espera sería de algo más de media hora.

“Por el momento estamos regresando, tenemos combustible para iniciar el vuelo sin ningún problema. El único problema que nos restringe para despegar es la temperatura de los frenos que subió a los 400 grados y tenemos que esperar que estén a 150 grados”, dijo el capitán.

“Vamos a mantenernos durante 30 minutos en tierra y después de eso estaríamos en condiciones de volver a despegar”, agregó.

Más de una hora de retraso

Posteriormente, SKY envió un correo a los pasajeros para referirse a esta situación. “Queremos informarte que el horario de tu vuelo ha cambiado. Te recomendamos revisar la nueva información”, señala el escrito.

“Entendemos que esto puede generarte inconvenientes y te pedimos disculpas por las molestias”, añade.

Finalmente el vuelo salió una hora y 17 minutos atrasado respecto a su horario original. A las 9:00 de la mañana pudo despegar sin inconvenientes, para luego aterrizar a las 10:03 horas en el Aeropuerto de Copiapó.