Fue a ganar experiencia a Japón, se consolidó en México y alcanzó la gloria mundial en Estados Unidos: el largo camino de Stephanie Vaquer para conquistar su histórico título en la WWE

La luchadora nacida en San Fernando ganó el título mundial femenino de la World Wrestling Entertainment (WWE), tras vencer a la japonesa Iyo Sky en el evento Wrestlepalooza. Se convirtió en la primera chilena y latinoamericana en lograr dicha proeza, hitos que se suman a otros de alta relevancia que ha logrado en su exitosa carrera, la que partió en 2009. “Soñé con esto toda mi vida", expresó la propia Stephanie tras su victoria. En tanto el histórico Triple H, quien ya la había elogiado por su desempeño, advirtió: "Esto es solo el comienzo".

Stephanie Vaquer sigue haciendo historia, pero esta vez alcanzó un hito que la instala en lo más alto del universo de la lucha libre de entretenimiento deportivo: conquistó el título mundial femenino de la World Wrestling Entertainment (WWE).

Tras vencer a la japonesa Iyo Sky en el evento Wrestlepalooza que se desarrolló en Indianápolis, Estados Unidos, la luchadora oriunda de San Fernando se quedó con el máximo título femenino de la empresa de lucha más grande del mundo.

Con esta proeza, Stephanie Vaquer se convirtió en la primera chilena y Latinoamericana en conquistar el máximo título mundial de la WWE.

Stephanie sabía que era la primera chilena en lograr algo así, pero no estaba al tanto de que su hazaña también fue un hito para todo Latinoamérica.

Así lo dio a conocer en declaraciones posteriores a su gran triunfo en el Wrestlepalooza. “No sabía eso. Me acabo de enterar. La primera latinoamericana… No lo puedo describir. Estoy demasiado contenta. Este es mi sueño“, expresó.

Posteriormente, en sus redes sociales, la luchadora chilena dejó otro mensaje para dar cuenta de sus sensaciones tras su histórica victoria. “Soñé con esto toda mi vida. Hoy me convierto en la Campeona Mundial de WWE, la primera mujer latinoamericana en lograrlo. Gracias a todos los que han creído en mí”, manifestó.

En Indianápolis estuvo presente Héctor Vaquer, su padre, quien se mostró muy emocionado con la conquista de su hija. “Un orgullo tremendo. Todavía estoy en las nubes. Que lo disfrute, felicitaciones no más, la amo mucho“, declaró.

El largo camino de Stephanie Vaquer

Stephanie Vaquer nació el 29 de marzo de 1993 en San Fernando, Región de O’Higgins, y vivió en distintas lugares de nuestro país. Calama, Puerto Montt, Chiloé y San Antonio entre ellos.

En 2009 comenzó a incursionar en el mundo de la lucha, recorriendo distintas ciudades de nuestro país bajo el seudónimo “Dark Ángel”.

En búsqueda de nuevos desafíos se trasladó a Japón, donde ganó importante experiencia. Pero su consolidación vendría en México, país al que se mudó a sus 19 años. En tierras aztecas obtuvo grandes oportunidades que supo aprovecharlas, entre ellas ser la primera luchadora sudamericana en presentarse al Consejo Mundial de Lucha Libre de México (CMLL).

En el CMLL se ganó el apodo “La Primera”, justamente por ser la primera exponente sudamericana en formar parte de dicha instancia.

Consolidada en México, pudo dar el siguiente paso: trasladarse a Estados Unidos para así ingresar a la elite de la lucha mundial. En julio de 2024 firmó contrato con la WWE.

De ahí vendría un veloz ascenso. El 1 de febrero se convirtió en la primera chilena en aparecer en el famoso evento Royal Rumble, mientras que solo dos semanas después se alzó como la primera sudamericana en ganar un título de la WWE.

Ese primer título de la WWE fue el Campeonato Norteamericano Femenino de NXT (empresa de desarrollo de la WWE), el que ganó tras vencer a Fallon Henley.

Los elogios de Triple H

Tras su título mundial, Stephanie Vaquer fue elogiada por Triple H, figura histórica de la lucha libre mundial.

“Es sólo el comienzo para La Primera… Increíble presentación en el gran escenario”, expresó Triple H en sus redes sociales el actual jefe del área creativa de la WWE.

Cabe recordar que Triple H ya había expresado elogios para la chilena, luego de ese primer título en el Campeonato Norteamericano Femenino de NXT. “Una atracción internacional con ética de trabajo y oro de campeonato para demostrarlo. Felicidades, Stephanie Vaquer. ¡Tu futuro no tiene límites!”, fue lo que dijo en aquella oportunidad.