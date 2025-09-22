Con ediciones desde los $3.000: La liquidadora de libros que revoluciona al Barrio Lastarria 

Emporio Libros abrió una liquidadora en el barrio Lastarria, donde ofrece libros originales a precios reducidos. La iniciativa, poco común en el mercado chileno, ya genera conversación en redes sociales y responde a la demanda de lectores que buscan alternativas más económicas para acceder a literatura impresa.

Compartir

El barrio Lastarria, en la comuna de Santiago, conocido por su identidad cultural y literaria, suma un nuevo espacio para lectores: Emporio Libros (@emporiolibros.cl) abrió una liquidadora de libros originales a precios rebajados.

Emporio Libros está ubicado en Lastarria 3, a pasos de la estación de metro Universidad Católica. Atiende de 11:00 a 20:00 horas y promete ser un punto de encuentro para quienes buscan ediciones de bolsillo, novelas, literatura juvenil y varias otras categorías.

Si bien el concepto de liquidadoras no es nuevo, esta idea resulta poco común en un mundo donde predominan las grandes librerías con catálogos a precios completos. Este tipo de sucursales vende libros usados, descatalogados o fuera de las grandes vitrinas que siguen cautivando a los lectores.

En 2018, la Asociación de Editores de Chile presentó el informe Circulación y difusión del Libro en Chile”, donde calcularon el valor promedio de los libros en el país. El estudio concluyó que un libro producido en Chile cuesta $11.139, mientras que uno importado $16.603. En comparación, esta liquidadora ofrece ediciones desde los $3 mil y $4 mil y ofertas de paquetes a menos de $10 mil.

La Encuesta Nacional de Participación Cultural y Comportamiento Lector 2024 dio a conocer que los lectores chilenos siguen prefiriendo libros en papel o material impreso (81,8%), por sobre los formatos digitales (42,9%) o audiolibro (6,5%).

Aunque todavía es pronto para medir el impacto de esta nueva liquidadora, el reacción que generó en redes sociales sugiere que existe un interés latente entre los lectores por alternativas más asequibles y confirma que el precio sigue siendo un factor decisivo a la hora de adquirir libros en Chile.