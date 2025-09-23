El cortometraje póstumo de Teresita Reyes se estrenará en Valdivia: aborda el robo de niños y adopciones ilegal durante la dictadura en Chile

El Festival Internacional de Cine de Valdivia estrenará de manera póstuma el cortometraje "Empezar a Volver", protagonizado por Teresita Reyes, en una historia que aborda el robo de niños durante la dictadura y que marcará su última aparición en pantalla.

El pasado 24 de mayo, el mundo de la actuación chilena lamentó el fallecimiento de Teresita Reyes, la destacada actriz de televisión y teatro, quien murió a los 75 años tras batallar contra un cáncer. A la noticia, comunicada por su familia, le siguieron múltiples reconocimientos de sus pares y el cariño del público.

Teresita Reyes dejó una galería de personajes memorables en la televisión chilena, siendo uno de los más recordados Imelda, en la exitosa teleserie “Machos”. Ahora, meses después de su fallecimiento, será posible volver a verla actuar, esta vez en el marco del FicValdivia, donde se exhibirá un cortometraje de manera póstuma.

Se trata de “Empezar a Volver”, del director nacional David Ovando y con producción ejecutiva de ComoPerroFilms, que tendrá su estreno en la 32ª edición del Festival de Cine de Valdivia 2025. La historia se centra en dos personajes, Rita y John, en el primer momento en que se encuentran. Se trata de un relato contemplativo que explora el espacio donde ocurre el encuentro. La trama comienza cuando Rita —interpretada por Teresita Reyes— descubre que su hijo no había muerto, como le habían hecho creer, y que pronto llegará a su vida.

“Quisimos aportar a la discusión, a que este tema tuviera mayor relevancia, pero no lo quisimos hacer de una manera que alejara a ciertos tipos de personas o pensamientos, sino que intentamos realizar una película que pueda ser vista tanto en colegios, liceos, universidades o por cualquier público”, explica el director sobre este proyecto, que aborda el tema del robo de niños durante la dictadura.

Ovando asegura que ese enfoque fue lo que motivó a la actriz a interesarse y dar realce a la obra que se grabó en 2024. “Contar con ella significó que nosotros cambiáramos un poco el modo de producción, que intentáramos conseguir cosas más grandes. Para contextualizar, este es un trabajo que hicimos como proyecto de título de la carrera de creación audiovisual. Contar con Teresita en un corto de escuela, con recursos y tiempos súper limitados, fue un gran golpe anímico”.

El director relata que fue él mismo quien contactó a Reyes por redes sociales para proponerle la historia. “Le conté un poco de lo que se quería contar, este reencuentro, y la forma en que queríamos narrarlo: que pasara en Valdivia, que mostrara el territorio, el espacio, el lugar. Eso siempre fue algo que ella destacó”.

En lo personal, Ovando agrega: “Fue un aprendizaje tremendo contar con alguien con tanta experiencia, recibir sus comentarios y su aprobación. Creo que hubo un ambiente muy bueno gracias a ella, manejaba todo con gran naturalidad. Fue algo único para nosotros”. El cortometraje, que honrará la memoria de Teresita Reyes, también cuenta con la participación de Iván Álvarez.

La química entre ambos se sintió en la filmación, ya que anteriormente habían interpretado a madre e hijo en otro proyecto.

“Más de veinte mil es la estimación de casos de adopciones irregulares durante los últimos sesenta años, y solo alrededor de 350 han podido tener un reencuentro. De esos 350, nosotros nos enfocamos en recopilar testimonios. Me refiero también al trabajo investigativo que realizamos para llegar al guion, hacer un buen estado del arte y entender cómo se estaban dando estas dinámicas”, asegura el director.

Sobre el recuerdo de trabajar con la fallecida actriz, añadió: “Desde el principio, cuando empezamos a estudiar por Zoom el guion y la historia que queríamos contar, ella nos llenaba de bromas y energía. Más allá de su aporte significativo y su tremenda actuación, la forma en que llevó adelante el personaje fue un impulso anímico enorme. El proceso fue muy lindo”.

Con el estreno del corto, el legado de Teresita Reyes continua aún después de su muerte, esta vez en el clásico festival que se lleva a cabo entre el 29 de septiembre u el 3 de octubre.