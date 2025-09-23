Polémica en el karting: Federación de Automovilismo de Chile acusó a productora encargada de Campeonato Sudamericano de dejar una millonaria deuda

La entidad que rige el automovilismo en el país denunció que los pilotos que compitieron en julio de este año en TilTil pagaron el arriendo de motores a través de la página web de Superkarts Chile, pero los recursos no fueron destinados a su propósito, "generando un perjuicio económico y de imagen a la institución de gran magnitud".

Compartir

La Federación de Automovilismo de Chile (Fadech) anunció el retiro del patrocinio a Francisco Barba, productor encargado de SuperKarts Chile y de la organización del Campeonato Sudamericano FIA de Karting realizado en julio de este año en TilTil. Según el organismo, la administración liderada por Barba habría dejado una deuda de $22 millones de pesos producto del arriendo de los motores usados por los pilotos en la competencia.

A través de un comunicado en Instagram, la federación anunció la medida. “Fadech pone término inmediato al patrocinio del Sr. Francisco Barba y su campeonato IAME por grave incumplimiento en el Campeonato Sudamericano FIA en julio del presente año“.

La entidad que rige el automovilismo en el país denunció que los pilotos pagaron el arriendo de motores a través de la página web de Superkarts Chile, pero los recursos no fueron destinados a su propósito, “generando un perjuicio económico y de imagen a la institución de gran magnitud”.

Según la Fadech, debieron asumir la deuda de SuperKarts Chile, superior a $22 millones, para proteger a los pilotos y resguardar los derechos de Chile en competencias internacionales de Karting.

Y agregaron: “Reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia, la defensa de los deportistas y la integridad del automovilismo chileno”.

La respuesta de SuperKarts Chile por la acusación de la Fadech

La respuesta SuperKarts Chile no tardó en llegar. La productora manifestó su profundo rechazo frente a las declaraciones “recientemente publicadas por don Mauricio Melo, quien, de manera impropia, ha involucrado a la Federación de Automovilismo Deportivo de Chile (Fadech) con el propósito de dañar la honra y la imagen de nuestro CEO”.

“Tales expresiones, lejos de proteger los intereses del deporte motor, han terminado afectando directamente a quienes son los verdaderos protagonistas: pilotos y preparadores”, afirmaron.

El comunicado establece “de manera categórica que ni don Francisco Barba, ni SuperKarts Chile, mantienen deuda alguna con pilotos, preparadores, colaboradores o proveedores. Nuestra organización siempre ha cumplido de manera íntegra y oportuna con todas sus obligaciones económicas, incluso en aquellas oportunidades en que la cantidad de inscritos no fue suficiente para cubrir los costos de los eventos realizados“.

En relación con las acusaciones de mal uso de recursos provenientes del arriendo de motores, SuperKarts Chile respondió que dichas acusaciones carecen de sustento y deberán ser acreditadas ante las instancias competentes.

La productora de Karting no descartó tomar acciones legales: “Advertimos que tanto la institución como las personas responsables de estas afirmaciones deberán responder por los perjuicios y daños ocasionados a través de manifestaciones calumniosas e injuriosas, difundidas de manera malintencionada en las últimas semanas, en particular aquellas que aluden a una supuesta apropiación indebida de bienes deportivos arrendados en Brasil”.