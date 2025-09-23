La esperanzadora evolución de joven piloto chileno tras accidente en carrera de karting en Italia: “Si todo sigue así, en un par de días podría salir de la UCI”

Facundo Hernández, considerado una de las grandes figuras del karting en Chile, fue impactado por otro vehículo -que rompió su casco- en una competencia en Franciacorta, Italia, y presenta fracturas en tres vértebras, la clavícula y un omóplato. "Si todo sigue así, en un par de días podría salir de la UCI y pasar a hospitalización general. La recuperación será lenta, con al menos 30 días acá en Italia", compartió su madre, Paula Nazal, en redes sociales.

El pasado domingo, Facundo Hernández Nazal, joven piloto de 12 años considerado una de las grandes promesas del deporte motor chileno, sufrió un grave accidente en una competencia de karting en Franciacorta, Italia, mientras representaba al equipo Tony Kart, uno de los más prestigiosos del circuito.

Su madre, Paula Nazal, compartió en redes sociales la noticia: “A Facu le cayó un auto encima, no sabemos bien cómo pasó todo, porque todo pasa muy rápido, su casco quedó destrozado, así que al menos sabemos que eso le salvó la vida”. A raíz del incidente, el joven piloto fracturas en tres vértebras, la clavícula y un omóplato.

Tras ser trasladado de urgencia, Hernández fue ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Infantil de Brescia, donde se encuentra actualmente hospitalizado.

Facundo Hernández se encuentra fuera de riesgo vital tras competencia de karting

A pesar de la gravedad del choque, hace unos minutos su familia entregó una actualización del estado del piloto. Hernández está fuera de riesgo vital, y se mantiene consciente, y sin daño neurológico. “Facu ha evolucionado bien. Hoy descartaron daños que no se vieron en primera instancia (descartando riesgo vital) y las fracturas se están tratando sin necesidad de cirugía. Incluso ya se adaptó muy bien al corsé ortopédico”

“Si todo sigue así, en un par de días podría salir de la UCI y pasar a hospitalización general. La recuperación será lenta, con al menos 30 días acá en Italia. Facu está realmente agradecido y apoyado por todos; sentimos que ese cariño sin duda le ha dado fuerzas cerca de este momento”, fue el mensaje que compartió la familia de Hernández en redes sociales.

A su vez, la Federación de Automovilismo de Chile, le brindó su apoyo al piloto nacional, quien destaca a nivel internacional en karting. “Facundo queremos enviarte toda nuestra fuerza y energía en este difícil momento. Sabemos que tu coraje dentro y fuera de la pista, y estamos seguro de que esa misma fortaleza te acompañará en tu recuperación“.

Y agregaron: “El automovilismo es un deporte de valientes, y tú lo eres en cada sentido. Cuenta con nuestro apoyo incondicional y con la certeza de que pronto volverás a hacer lo que más de apasiona”.