Siete empresas, una exgobernadora y altos ejecutivos: así funcionaba la colusión de la centolla

La Fiscalía Nacional Económica acusó ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia contra siete empresas procesadoras y ocho ejecutivos por coordinar precios de compra de centolla a pescadores artesanales en Magallanes. En su informe, la Fiscalía reveló los nombres de las personas involucradas, entre los que destaca Catalina Besnier, exgobernadora de la provincia de Tierra del Fuego.

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) acusó ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) a siete empresas procesadoras de centollas en la Región de Magallanes y a ocho de sus ejecutivos por haberse coludido —por lo menos entre 2012 y 2021— y fijar el precio al que le compraban este alimento a los pescadores artesanales.

De acuerdo con la FNE, los representantes de las empresas se reunían presencialmente —en muelles de desembarque, ferias internacionales o reuniones locales— o se contactaban por teléfono, WhatsApp y correos electrónicos para intercambiar información sobre los precios que pagaban o pagarían por la compra de centolla.

Así, las empresas coordinaban los precios de compra de centolla a inicio de temporada, y demoraban o contenían el alza que ocurría durante el periodo extractivo de este recurso.

Empresas y personas involucradas

Todas las empresas acusadas por la FNE se dedican al procesamiento industrial y la comercialización de productos del mar, especialmente en la zona austral de Chile:

Elaboradora de Alimentos Porvenir S.A. (ELDAP) .

. International Seafood S.A.

Pesquera Cabo Froward.

Productos Marinos Puerto Williams.

Proyecta Corp.

Sociedad Pesquera Bahía Chilota.

Bakkavör.

Los ejecutivos acusados son:

Catalina María Besnier Anguita: gobernadora de la provincia de Tierra del Fuego entre 2010 y 2014. Además, fue gerente de planta en International Seafood S.A. entre 2014 y 2023.

gobernadora de la provincia de Tierra del Fuego entre 2010 y 2014. Además, fue gerente de planta en International Seafood S.A. entre 2014 y 2023. Edmundo Rodrigo Díaz Bahamonde: gestor de intereses de la Asociación de Industriales de Tierra del Fuego y Navarino. También gerente de flota Productos Marinos Puerto Williams.

gestor de intereses de la Asociación de Industriales de Tierra del Fuego y Navarino. También gerente de flota Productos Marinos Puerto Williams. Rodrigo Arnaldo Allimant Antolisei : Gerente general de Bakkavör. En 2017 fue nombrado como suplente del sector de Plantas de Proceso dentro del Comité de Manejo de la Centolla y Centollón de la Región de Magallanes.

: Gerente general de Bakkavör. En 2017 fue nombrado como suplente del sector de Plantas de Proceso dentro del Comité de Manejo de la Centolla y Centollón de la Región de Magallanes. Manuel Mauricio Inostroza Márquez : gestor de intereses. Además, gerente general de Cabo Froward.

: gestor de intereses. Además, gerente general de Cabo Froward. Fernando Macario Ossa Barros : gerente general de Bahía Chilota.

: gerente general de Bahía Chilota. Mario Eduardo Fernandino Pagueguy : gerente general de Proyecta Corp.

: gerente general de Proyecta Corp. Ricardo Hilario Anguiano Sepúlveda : director comercial de Elaboradora de Alimentos Porvenir.

: director comercial de Elaboradora de Alimentos Porvenir. Mónica Lorena Cárdenas Castro: jefa de planta de Bakkavör.

La FNE descubrió que, entre 2017 y 2021, estas empresas adquirieron entre el 81 y 88% de la centolla viva capturada por los pescadores artesanales.

Con estos antecedentes, la FNE le solicitó al TDLC castigar a las empresas con una multa total de 62.406 UTA ($51.870 millones), y de 511 UTA ($424 millones) a los ejecutivos responsables.