Adiós a fotos y franja con Bachelet: Jeannette Jara pierde a la expresidenta para su campaña tras nominación a Naciones Unidas

Fue la propia abanderada del oficialismo quien vio venir que la exjefa de Estado, a raíz de su postulación a la Secretaría General de la ONU, debía entrar en un período de neutralidad. Eso sí, Jara mencionó que no le quedaba "ninguna duda de a quien apoya la expresidenta. Creo que a los chilenos y chilenas tampoco".

Un efecto colateral en la campaña presidencial generó el respaldo que dio a conocer el Presidente Gabriel Boric a la nominación de Michelle Bachelet para dirigir la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

El martes el mandatario, en su último discurso ante la Asamblea General de la organización, notificó que Chile —y su Gobierno— apoyaría a la expresidenta para que su nombre se considere para ejercer el cargo directivo más importante de la ONU.

“Michelle Bachelet no solo es una figura ampliamente conocida y respetada en el ámbito global. Es una mujer con una biografía profundamente coherente con los valores de esta organización”, fue uno de los argumentos que otorgó el Presidente para apoyar el nombre de la exmandataria socialista.

Sin embargo, la decisión caló directamente en la contienda presidencial a disputarse, en primera vuelta, el próximo 16 de noviembre. Y es que la carrera de Bachelet para retornar a la ONU, esta vez a la máxima dirección —tras su paso por ONU Mujeres y la Alta Comisión de Derechos Humanos—, significó, como lo entendieron algunos candidatos presidenciales, el inicio una condición de neutralidad por parte de la exjefa de Estado.

De hecho, la primera en comprenderlo de esa forma fue la candidata presidencial de Unidad por Chile, Jeannette Jara (PC). En conversación con Tele13 Radio Jara señaló la neutralidad que debía adquirir Bachelet era “evidente” y que “debe tenerla si está en esta postulación. Y eso lo entiendo perfectamente”.

Este último comentario surgió a raíz de que Jara se reunió con Bachelet tras haber sido la vencedora de la primaria oficialista. El 18 de julio la exministra del Trabajo se dirigió hasta el hogar de Bachelet donde sostuvo una cita que fue posteriormente compartida en redes sociales.

El encuentro era esperado con ansias por parte del equipo de la abanderada oficialista, puesto que no desconocían el capital político con el que cuenta Bachelet, quien en la última encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) que midió a las figuras políticas mejor evaluada figuró como la mejor evaluada. Además, por entonces el nombre de la expresidenta era considerado como una forma de encausar el voto femenino y amarrar el apoyo de ese género hacia Jara.

No obstante, a raíz de la candidatura a la ONU, la abanderada oficialista perdería la oportunidad de contar con Bachelet, ya sea en una franja electoral o en actividades relativas a la campaña, con el fin de que esta última muestre neutralidad, activo que podría traducirse en un posterior apoyo a su nombre en la ONU, independiente de quien resulte ganador de los comicios presidenciales.

Sobre todo considerando que, hasta ahora, ningún abanderado presidencial ha descartado tajantemente que no apoyaría su nominación, aunque tampoco se ha afirmado su eventual respaldo, salvo el de Jara.

De concretarse ese escenario, sería la primera campaña de la cual Bachelet no se pronuncia en los últimos años, en donde se cuentan un video respaldando el “En contra” del plebiscito constitucional de 2023, y fotografías con candidatos para las municipales de 2024.

Eso sí, a pesar de que Bachelet se restaría de los espacios de campaña y de la opinión sobre las elecciones presidenciales, Jara dijo: “No me queda ninguna duda de a quien apoya la presidenta. Creo que a los chilenos y chilenas tampoco”.

Jeannette Jara, como ministra del Trabajo, junto a Michelle Bachelet en marzo de este año. Foto: Agencia UNO.

Abstinencia política de Bachelet: “No será suficiente”

El nuevo escenario de Bachelet se comentó en Nueva York.

El senador Rojo Edwards, parte de la comitiva que acompaña al Presidente Boric en la ONU, consultado por The Clinic por la situación de la expresidenta, aseguró que la neutralidad que pueda expresar Bachelet “no será suficiente. Su pasado es muy pesado”.

Además, realzó que “ni siquiera sabemos si ella tendrá el respaldo de la próxima presidencia. Tampoco sabemos si Estados Unidos vetará su postulación, algo que es altamente probable”. Este último punto, lo argumenta, en relación a la crítica implícita que hizo Boric en su discurso ante la Asamblea General, en donde puso en cuestión a quienes desconocían el cambio climático, asunto que el presidente estadounidense, Donald Trump, abordó en su alocución previa.

También reconocen que el factor de la militancia de Bachelet en el Partido Socialista podría ser motivo para que Estados Unidos, parte del Consejo de Seguridad, vete su nombre.

“Al haberla nominado, se la expuso a un gran desaire. La nominación de ayer fue apresurada e inconveniente”, cierra Edwards.

En la UDI, por su lado, denominaron la postulación como un “gustito” del mandatario. Así lo expresó el timonel gremialista, el diputado Guillermo Ramírez.

“La nominación para presidir la ONU es una política de Estado, y le va a tocar verlo al próximo Gobierno. No es el Gobierno del Presidente Boric el que definirá esa candidatura”, señaló el diputado.

Jara cuestionó esa postura. “Si no hay otro nombre es como que preferirían que no hubiera nadie de Chile con un cargo tan importante. No sé. Creo que en esto hay que tener un poco más de visión de Estado”, dijo.