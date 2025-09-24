Buin Zoo, Family Shop y multitiendas Abc: algunas de las firmas que compraron mobiliario rematado a Corona tras su quiebra

En agosto se decretó la liquidación de la icónica cadena Corona. Tras no poder enfrentar la quiebra, el gigante del retail se encuentra rematando su mobiliario. Family Shop, Buin Zoo y la cadena de multitiendas Abc son algunas de las empresas que figuran entre los compradores.

En agosto pasado, la justicia decretó la liquidación voluntaria de la icónica cadena Corona, tras no poder enfrentar la quiebra. En medio de este proceso, la compañía comenzó a rematar sus bienes para poder saldar las deudas. Family Shop, Buin Zoo y la cadena de multitiendas Abc son algunos de las empresas que figuran entre los compradores.

Corona se encuentra vendiendo sus prendas, muebles y equipos de computación. La empresa Remates del Río está a cargo de la subastas e invitan a pymes y grandes empresas a aprovechar de la oferta para suplir sus negocios. Se han realizado tres remates y el próximo será este jueves 25 de septiembre. Hasta ahora, se ha recaudado un total de $1.367 millones.

Los compradores de la liquidación son variados. Provienen de sectores como inmobiliario, comercio, venta de autos, alimentación, agricultura y algunas personas naturales.

Las empresas que compraron del remate de Corona

Según consigna el Diario Financiero, Family Shop se quedó con el 33% de lo subastado, desembolsando $456 millones. La cadena china cuenta con 87 sucursales a lo largo del país. Compró prendas de vestir de hombre y mujer, percheros, mesones, sillas y refrigeradores.

En el pasado, el dueño de la cadena china, Nann Tai Wen, había intentado adquirir la cadena Corona, pero todas sus ofertas fueron rechazadas.

Otras de las empresas que compró mobiliario fue la cadena de multitiendas Abc, nacida de la fusión entre Empresas La Polar y AD Retail (matriz de Abcdin). Fueron $74 millones los que la cadena gastó en percheros, maniquíes, luminarias, racks y mesas de trabajo.

Se sumaron las firmas Parque Zoológico Buin Zoo, Auto Sale y Alimentos Bocaditos. Adquirieron luminarias, mobiliario y computadores.

También participaron del remate la multitienda Dimarsa, que opera al sur de Chile, e Indumil. Esta última, especializada en uniformes e indumentaria para Gendarmería, Carabineros, PDI, el Ejército y Bomberos.