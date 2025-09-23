Familia acumuló $15 millones de deuda en cuenta de luz y Enel amenazó con cortar suministro: justicia concluyó que la empresa realizó cobros excesivos

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de protección contra Enel por cobros excesivos en el suministro eléctrico desde 2020, confirmando incumplimientos a las instrucciones de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y ordenando a la empresa respetar la normativa vigente.

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de protección interpuesto en contra de Enel por realizar cobros excesivos del suministro eléctrico y no cumplir con las indicaciones de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

De acuerdo con los recurrentes, desde 2020 Enel realizó cobros excesivos por consumo eléctrico en su domicilio, lo que los llevó a acumular una deuda de $15.576.239. Además, aseguraron que la empresa amenazó con cortar la luz, lo que calificaron como “ilegal y arbitrario, ya que dichos cobros no corresponden al consumo real efectuado en la propiedad y carecen de justificación técnica adecuada”, dice el fallo.

También sostuvieron que Enel ignoró las instrucciones de la SEC. La empresa cobró de todas formas los montos facturados por demanda de máxima potencia y no revirtió los cobros ya realizados. Por su parte, la Superintendencia informó que acogió los reclamos de los recurrentes.

Enel aseguró que no cometió “ningún acto ni incurrido en ninguna omisión arbitraria o ilegal”. Además, la empresa sostuvo que actuó conforme a la normativa aplicable y a las instrucciones de la SEC.

La decisión de la Corte de Apelaciones

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso presentado por los recurrentes al estimar que Enel no logró explicar “la considerable alza del monto del servicio eléctrico cobrado a los actores desde 2020” ni acreditar técnicamente su monto. Además, el Tribunal afirmó que Enel desconoció la resolución de la SEC.

Así, la Corte de Apelaciones aseguró que Enel actuó de forma arbitraria e ilegal al mantener cobros excesivos y sin justificación, lo que vulneró el derecho de propiedad de los recurrentes.

A pesar de los argumentos de Enel sobre el cumplimiento normativo, en la práctica sus actos perjudicaron a los recurrentes, al configurar una arbitrariedad y afectar sus derechos fundamentales.

Por lo anterior, la Corte de Apelaciones acogió el recurso de protección y “se ordena a la aludida empresa dar estricto cumplimiento a lo ordenado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles”.