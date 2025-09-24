Justicia confirma expulsión de estudiante que vendía sustancias prohibidas y amenazó a estudiantes y profesores en colegio de Talcahuano

La Corte de Apelaciones de Concepción rechazó el recurso de protección presentado contra la expulsión de un alumno del colegio Etchegoyen Talcahuano, confirmando que la medida, basada en la ley Aula Segura, se ajustó a la normativa y al reglamento interno tras graves incidentes dentro del establecimiento.

La Corte de Apelaciones de Concepción rechazó un recurso de protección presentado por la apoderada de un alumno de cuarto medio y confirmó la decisión del colegio Etchegoyen Talcahuano de expulsarlo, medida que se basó en la ley Aula Segura.

En un fallo unánime, el tribunal estimó que la resolución del establecimiento educacional no fue ilegal ni arbitraria, porque cumplió con la normativa vigente y con su Reglamento Interno de Convivencia Escolar.

Según el dictamen, el 4 de junio de 2025, el estudiante incurrió en conductas gravísimas dentro del colegio, como la venta de sustancias prohibidas, hostigamiento a otros alumnos y amenazas y agresiones a funcionarios del establecimiento.

La naturaleza de los hechos —presenciados por su madre, educadores y un psicólogo— motivó la intervención de Carabineros, quienes lo detuvieron. Posteriormente, el Ministerio Público recibió al alumno y formalizado al día siguiente ante el Juzgado de Garantía de Concepción.

Si bien la mamá del alumno pudo realizar los descargos pertinentes, esto no impidió que el rector —con previa consulta al Consejo de Profesores— decidiera expulsarlo.

“La autoridad educativa ya contaba con cierta información relevante en torno a la conducta desplegada por el estudiante en cuestión, prueba de ello son las suspensiones reiteradas que se le habían aplicado con anterioridad, debido a su persistencia en vender productos al interior del Colegio, amenazar a quienes no le pagaban”, dice el fallo.

El Tribunal añadió que “la actitud desafiante y contumaz que se muestra en el texto remitido al psicólogo del colegio, da cuenta de algo más que una simple falta de respeto, denota una impulsividad cuyas consecuencias son imprevisibles”.

La Superintendencia de Educación informó que derivó los antecedentes a la Dirección Provincial de Educación de la Región del Biobío para asegurar la reubicación del alumno, de modo que pueda continuar con sus estudios.