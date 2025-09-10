“Te veo más que a mi familia”: La rivalidad entre Alcaraz y Sinner se consolida tras el US Open y se transforma en un nuevo clásico del deporte

Tras el triunfo de Carlos Alcaraz en el último Grand Slam, la rivalidad con Jannik Sinner se afianza como el duelo más destacado del tenis actual y un clásico del deporte, marcado por tres enfrentamientos en finales de Majors durante el año y la búsqueda constante de superación mutua. "Vamos a ver por mucho tiempo la rivalidad entre Alcaraz y Sinner, comprometida con mejorar día a día para superarse mutuamente", asegura Alexi Ponce, psicólogo deportivo.

“Te veo más a ti que a mi familia”, fueron las palabras de Carlos Alcaraz tras vencer por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4 al italiano Jannik Sinner y quedarse con el título del US Open, el último Grand Slam del año. El murciano, con 22 años y 125 días, se convirtió el domingo en el segundo jugador más joven de la historia profesional en reunir seis títulos de Majors, solo por detrás del sueco Björn Borg (22 años y 32 días).

Además, Alcaraz desplazó a Sinner como número 1 del mundo -el italiano ocupó el puesto durante 65 semanas consecutivas-, y será su quinta etapa como el mejor del orbe y su 37ª semana en la cima.

“Es muy sencillo, es un jugador diferente. Es así de simple. No tiene debilidades, como sí las tienen otros jugadores”, afirmó Sinner en una rueda de prensa posterior a perder la final de Nueva York.

Así, el historial entre Alcaraz y Sinner se inclina 10-5 a favor del español, una rivalidad que se transforma en el clásico indiscutido del circuito ATP: ambos han disputado tres finales de Grand Slam este año, algo que no sucedía desde 2011- 2012 cuando Nadal y Djokovic se vieron las caras en cuatro finales seguidas (Wimbledon y US Open 2011, Abierto de Australia y Roland Garros en 2012).

A su vez, la gran mayoría de sus partidos se juegan en instancias finales. La última vez que se vieron, que no sea una final fue en 2024, fue en las semifinales de Roland Garros que se llevó Alcaraz. Y por parte de Sinner, la victoria más reciente ante el español, que no sea un partido definitorio, fue en las semifinales del ATP 500 de Pekín en 2023.

Alcaraz y Sinner, un nuevo clásico en el deporte del siglo XXI

Rivalidades históricas como las de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo; Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic – el Big 3-, y LeBron James y Stephen Curry, han deleitado a los fanáticos del deporte durante el siglo XXI. Y ahora se suma un nuevo clásico: Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, que tienen 22 y 24 años, respectivamente.

En el marco de la rivalidad entre Alcaraz y Sinner y las motivaciones de ambos de tener un rival tradicional por vencer, Alexi Ponce, psicólogo deportivo, comenta a The Clinic que “el deportista competitivo siempre tiene un objetivo que alcanzar y a alguien por superar. Lo puedes conocer y a veces no. Eso siempre va a ayudar a la motivación, saber qué tengo que hacer para lograr el objetivo“.

“Ganarle a un rival tradicional se empieza a transformar en una motivación extra, porque ya lo conozco, sé quién es y cómo juega. Pero en todos lo deportes hay que competir. Y en la medida en que me voy familiarizando con un rival, seguro que esta decisión de ser más exigente y tener que doblegar mis esfuerzos ayuda a enfrentar de mejor manera esa competencia, me hace ser más competitivo“, agrega el especialista.

Según Ponce, tener a alguien a quien ganarle es parte del deporte. “Y tener a alguien conocido o a un rival tradicional, como en el caso del tenis, evidentemente genera un nombre, momento o persona con características especiales que siempre le van a estar exigiendo. Vamos a ver por mucho tiempo la rivalidad Alcaraz-Sinner, comprometida con mejorar día a día para superarse mutuamente“, cierra.