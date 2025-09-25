A tres años de funcionamiento de la Línea Info Aborto Legal: 71% de las mujeres que consultaron decidieron interrumpir su embarazo

Este domingo 28 de septiembre es el Día por la Despenalización del aborto, y en el marco, Observadoras de Ley de Aborto de Chile (OLA), celebra el 3er aniversario de su linea de contacto.

En Chile se cumplen tres años del funcionamiento de la línea Info Aborto Legal +56982729131. Este número es por el cual las Observadoras Ley de Aborto (OLA) entregan información y orientación en el acceso a la Ley IVE 21.030. Dicha línea telefónica funciona de lunes a viernes entre las 12:00 y las 19:00 horas a través de llamadas y/o mensajería instantánea.

La directora de proyecto de OLA Chile, Carolina Cisternas, contó que más de 7 mil llamadas entraron hasta diciembre del año 2024. “Durante estos tres años mujeres, niñas, personas trans, lesbianas, personal de salud, estudiantes, cuidadoras y cuidadores, trabajadoras públicas y privadas, entre otras, han podido acceder a la línea telefónica y recibir información sobre el aborto por causales en Chile”, expllicó.

Según cifras entregadas por OLA, el 35% querían abortar y estaban en alguna de las tres causales, 661 mujeres decidieron ir al hospital a solicitar un aborto. Es decir el 27% de las que estaban en causal entre los años 2022 y 2024. En tanto, 71% de las mujeres que hicieron una consulta por medio de la línea Info Aborto Legal de las Observadoras de Ley Aborto (OLA), tomaron la decisión de solicitar una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Por esta razón, fueron acompañadas por OLA entre los años 2022 y 2024.

Durante el 2024, a 105 mujeres se les denegó el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en los servicios de salud. Esto, aún estando en causal y acompañadas por OLA. Al respecto, Cisternas identificó los desafíos de este tema. “La masiva decisión de las mujeres de no ir al hospital es el principal desafío que tenemos como organización. Entre enero del 2022 y diciembre del 2024, el 73% de quienes estando en causal y se comunicaron con OLA, decidieron no ir a solicitar un aborto al hospital (1.827)”.

Según explicaron desde OLA, las respuestas más frecuentes de las mujeres para no interrumpir el embarazo son el miedo al hospital, miedo al proceso judicial y miedo a la reacción de sus propias familias.

Día por la Despenalización del aborto

El Día por la Despenalización del Aborto se conmemora desde 1990 en la región. Fue instaurado durante el V Encuentro Feminista de Latinoamérica y del Caribe realizado en Argentina ese mismo año. Desde el 2011 se transforma en una Campaña Global.

Finalmente, la directora de proyectos de OLA Chile, explicó la importancia de este tipo de acompañamiento porque “reconocemos que la compañía en el acceso, con información segura y actualizada, respecto a cómo se está garantizando la implementación, es una estrategia que amplía caminos y fortalece derechos. Estas experiencias de aborto y procesos de acompañamiento, que hoy tenemos la posibilidad de documentar, dan cuenta de la importancia de las redes comunitarias de apoyo en el acceso a la salud, que otorgan información valiosa y oportuna“.