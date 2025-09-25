Chile tendrá presencia en los Emmy Internacionales: Vencer o Morir, la serie sobre el Frente Patriótico, nominada a Mejor Miniserie

Chile compite este año en los International Emmy Awards 2025 con la serie Vencer o Morir, protagonizada por Mariana Di Girolamo, Nicolás Furtado y Gabriel Urzúa. La producción de Amazon Prime Video y Parox está nominada en la categoría TV Movie / Miniserie, destacando la calidad de la ficción chilena en el panorama internacional.

La Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión anunció este jueves las nominaciones a los International Emmy Awards 2025, que premian a los mejores programas producidos fuera de Estados Unidos. En total, son 64 nominados en 16 categorías, y este año Chile estará representado por Vencer o Morir, la serie de Amazon Prime Video protagonizada por Mariana Di Girolamo, Nicolás Furtado y Gabriel Urzúa.

Para esta edición, se nominaron representantes de 26 países, con producciones provenientes de Brasil, Francia, Japón, Catar, Corea del Sur, entre otros. A través de un comunicado, el presidente y CEO de la Academia Internacional, Bruce L. Paisner, celebró la diversidad de los nominados, que “refleja la fortaleza global de nuestra industria”, aseguró.

Todos los nominados se reunirán en Nueva York durante el International Emmy® World Television Festival para paneles, presentaciones y eventos con socios, del 21 al 23 de noviembre. Los ganadores se anunciarán en la 53.ª Gala de los International Emmy® Awards en Nueva York, el lunes 24 de noviembre de 2025.

La representación chilena en los Emmy

Vencer o Morir está nominada en la categoría TV Movie / Miniserie, donde competirá con Amar Singh Chamkila, una coproducción india junto a Netflix; Herrhausen: The Banker and the Bomb, de Alemania; y Lost Boys & Fairies, del Reino Unido.

La serie es una coproducción entre Amazon MGM Studios y Parox, productora chilena. La ficción está inspirada en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, grupo guerrillero activo entre 1988 y 1993, responsable de hechos como el asesinato del fundador de la UDI, Jaime Guzmán, y el atentado contra Augusto Pinochet en septiembre de 1986.

Sergio Gándara, uno de los productores de la serie, señala a The Clinic que la nominación “fue una sorpresa total” y un reconocimiento al equipo que se entregó por completo para contar “una historia que marca a una generación de chilenos, especialmente a quienes fuimos jóvenes en los años ochenta. En ese tiempo, en plena dictadura, había un anhelo enorme de libertad que se expresaba de distintas maneras, algunas más intensas y vehementes, como la violencia”.

Mariana Di Girolamo interpreta a la Comandante Tamara, “chapa” de Cecilia Magni, socióloga revolucionaria que se convirtió en una de las líderes del Frente. Su coprotagonista es Nicolás Furtado, actor uruguayo que alcanzó reconocimiento en el continente gracias a su papel de “Diosito” en la exitosa serie de Netflix El Marginal. Para Furtado, este es su primer rol en una producción chilena, encarnando al Comandante Rodrigo, uno de los líderes del grupo.

Chile con una participación consistente en los Emmy Internacionales

Gándara recuerda además que Chile ha tenido una presencia consistente en estos premios en los últimos años, con producciones como Una historia necesaria, que ganó el Emmy a las series cortas, y ¿Con qué sueñas? de Paula Gómez. “Son producciones que lograron dar la vuelta al mundo, con gran visibilidad para nuestro país y para la capacidad de producción de la industria chilena”, destaca.

Finalmente, el productor subraya que “aunque Vencer o Morir es una historia muy local, Amazon Prime Video entendió que tiene un valor universal. La conquista de la libertad es una lucha que comparten muchos pueblos en el mundo, y creemos que esa es la razón por la que esta historia puede resonar más allá de Chile”.

La serie se estrenó el 18 de octubre de 2024 a través de Amazon Prime Video, y en el elenco también participan Pedro Fontaine, Pedro Campos, Tamara Acosta, Mario Horton y Néstor Cantillana. La creación de la serie estuvo a cargo de Josefina Fernández, guionista detrás de producciones premiadas como Los Archivos del Cardenal, y quien también trabajó en series como Prófugos, El Laberinto de Alicia y Dónde Está Elisa?

Los ocho capítulos de la serie fueron dirigidos por Rodrigo Sepúlveda, cineasta que también estuvo a cargo de la adaptación de Tengo miedo torero y Padre Nuestro. Ahora el equipo deberá esperar hasta el 24 de noviembre para saber si obtienen el galardón.