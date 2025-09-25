El ascenso de Nueva Caledonia: el país perteneciente a territorio francés que disputará su primer Mundial Sub 20 

El equipo oceánico es la gran sorpresa de la cita mundialista que se disputará en Chile. El conjunto dirigido por Pierre Wajoka compartirá el Grupo E con Estados Unidos, Sudáfrica y Francia.

Comienza el Mundial Sub 20 Chile 2025 y las selecciones se preparan para un nuevo desafío global. De las 24 selecciones clasificadas, hay una que llama la atención por sobre el resto: Nueva Caledonia, una pequeña isla de Oceanía que vivirá su primera aventura mundialista en la categoría.

Nueva Caledonia es un archipiélago de islas ubicado en Oceanía bajo soberanía francesa desde el siglo XIX y posee un total de 270 mil habitantes.

De hecho, el 12 de julio del 2025, se firmó el Acuerdo Bougival, en donde Nueva Caledonia tendrá más autonomía, pero seguirá siendo parte de Francia. Específicamente, podrán decidir en temas de educación, salud, entre otros, con su propio gobierno. Sin embargo, en temas de seguridad, defensa y la moneda, seguirán decidiendo los franceses. Y es que Nueva Caledonia aún figura como territorio no autónomo ante la ONU.

En cuanto al fútbol, jugó su primer partido oficial en 1951. A su vez, obtuvo seis veces el oro en los Juegos del Pacífico, símil a los Juegos Panamericanos, y ha sido subcampeón en dos ocasiones de la Copa de Naciones de la OFC en 2008 y 2012.

La primera aventura de Nueva Caledonia en un Mundial Sub 20

En la categoría Sub 20, solamente ha disputado los Campeonatos de la OFC, ya que nunca había clasificado a un Mundial Sub-20. Cabe destacar que, desde 2016, en Oceanía clasifican al Mundial Sub 20 los dos equipos finalistas del campeonato de la categoría. En 2008, Nueva Caledonia logró el segundo lugar, pero clasificó Tahití. En otras ediciones, lo máximo que pudo aspirar fue a un tercer lugar en tres torneos consecutivos: 2014, 2018 y 2022.

Pero su suerte cambió en 2024, donde llegó a la gran final y, con ello, clasificó para el Mundial Sub 20 por primera vez en su historia. Los polinésicos son dirigidos por el histórico Pierre Wajoka, de 46 años, quien es recordado como el autor del primer gol de Nueva Caledonia en una Eliminatoria rumbo a un Mundial absoluto ante Tahití en 2008, en el camino a la cita planetaria de Sudáfrica 2010.

Entre los jugadores del cuadro oceánico, destaca el delantero y capitán, Nolhann Alebate. El ariete también llevó la jineta en el Mundial Sub 17 en el 2023, y su talento lo llevó a fichar por el Sporting Club de Bastia de la Ligue 2 de Francia.

Si bien la presencia de Nueva Caledonia es novedad, las islas de Oceanía no son un visitante desconocido. Hasta 2016, siempre clasificó Australia (hasta su cambio de confederación en 2006) y ahora Nueva Zelanda, con excepciones como Tahití en 2008 y Fiji en 2014. Con este segundo cupo, la presencia se expandió con Vanuatu en 2016 y, con la ahora protagonista, Nueva Caledonia en 2025.

¿Cómo se juega el fútbol en Oceanía?

Emanuel Ponce, jugador chileno que milita en la segunda división de Australia, comenta que “el fútbol allá es mucho más físico, son fuertes, son prácticamente unos atletas”. En cuanto a la adaptación, Ponce detalla: “Al primer año me costó, primero por el idioma y segundo por el sistema de juego de acá, es ataque y luego corremos todos para atrás como si nada”.

Frente al desafío físico, los rivales deben preparar un partido a este nivel de exigencia. Camilo Mardones, preparador físico de las selecciones juveniles de Chile, destaca que “lo técnico y lo táctico pasa a tener un valor importante y primordial en este tipo de competencias (…) las selecciones ponen eso por encima de la fuerza o resistencia”.

Nueva Caledonia se prepara su debut mundialista, que será el dia lunes a las 20 horas contra Estados Unidos. El equipo de Oceanía durante la mañana de este jueves viajó a Rancagua para concentrarse con vistas a su debut. Se alojarán en el hotel Diego de Almagro.

El dulce momento de Nueva Caledonia

El éxito del cuadro juvenil de Nueva Caledonia también se traduce en su equipo adulto. Si bien los oceánicos ocupan el puesto 152° del ranking FIFA, la selección tuvo su mejor participación en las Eliminatorias de Oceanía: cayeron frente a Nueva Zelanda en el partido decisivo, pero dieron un paso histórico en su búsqueda de acceder a una cita planetaria.

Ahora, “Les Cagous” podrían enfrentar a Bolivia en el repechaje al Mundial de 2026. Cabe señalar que la FIFA implementó un nuevo torneo que entregará los últimos dos cupos, en un formato que congregará a una selección de cada Confederación -un total de seis países-, entre el 23 y el 31 de marzo del próximo año en Monterrey y Guadalajara.