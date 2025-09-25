El camino propio de Marcela Cubillos, a un año del escándalo por su sueldo de $17 millones en la Universidad San Sebastián

La exministra ha comenzado poco a poco a retomar su presencia pública, principalmente a través de columnas de opinión. También ha ido explicitando cada vez más su apoyo a José Antonio Kast y a figuras Partido Republicano, de cara a las elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre, aunque sin acercamientos concretos. Su sorpresiva irrupción para competir -fallidamente- por la alcaldía de Las Condes marcó su distanciamiento con Chile Vamos.

Compartir

Fue durante las Fiestas Patrias cuando Marcela Cubillos, exministra y excandidata a alcaldesa por Las Condes, aludió al caso que afectó su intento en convertirse en jefa comunal en septiembre 2024, hace justo un año: la difusión de su sueldo como profesora de la Universidad San Sebastián —que superaba los $17 millones— a un mes de la elección municipal.

A través de una carta al director en El Mercurio, Cubillos valoró que las universidades privadas se negaran a informar las remuneraciones de su personal a la Subsecretaría de Educación Superior, medida motivada a raíz de su caso.

“Celebro hoy que la autonomía de las instituciones de educación superior se defienda, que la ley de protección de datos se respete y que la libertad se resguarde”, señaló Cubillos en la carta, en donde la exsecretaria de Estado se mostraba proclive a que se resguardara la información relativa a los sueldos de las plantas académicas.

Así, Cubillos marcó otra reaparición pública de las pocas que ha tenido desde que el 23 de septiembre de 2024 se revelara su sueldo como profesora.

Por ese tiempo, la exministra figura como la favorita para suceder a la entonces alcaldesa Daniela Peñaloza (UDI), cuya candidatura a la reelección fue bajada ante la intención de Cubillos, que inscribió su candidatura como independiente.

No obstante, el día de la elección, el 27 de octubre, fue derrotada en las urnas por otra candidata independiente: la concejala —y hoy alcaldesa— Catalina San Martín. La diferencia de votos entre ambas fue de 1.864. Esa distancia dio a entender en Chile Vamos que la derrota de Cubillos pasó como un efecto colateral que tuvo la revelación de su millonario sueldo universitario.

Desde aquel día Cubillos se ausentó por largo tiempo de la esfera pública con pocas intervenciones —no ha dado entrevistas para abordar su derrota— y con viajes constantes entre Chile y España, país en el que su esposo, el exministro Andrés Allamand, reside, a raíz de su titularidad en la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB).

Sin embargo, a pesar de su enclaustramiento público, hace unas semanas retomó su agenda en tales espacios. Lo ha hecho mediante columnas en el medio El Líbero, espacio en el que ha buscado abrir debates sobre las propuestas presidenciales o incluso sobre el asesinato de Charlie Kirk.

Una de ellas llamó particularmente la atención. Se trata de un video en el que manifestó una mirada positiva del programa de gobierno del abanderado republicano, José Antonio Kast.

Tal respaldo al exdiputado lo ha dado también en sus redes sociales. Sus últimas interacciones en X, de hecho, son reposteos de mensajes que Kast ha difundido en la plataforma, como su contrariedad a un “empadronamiento masivo” de inmigrantes irregulares.

Pero sus guiños no han quedado solo en el abanderado republicano, sino también en otras figuras de la colectividad. Hace unos días manifestó que el timonel de la tienda, Arturo Squella, es un buen candidato a senador por la Región de Valparaíso.

“Se hace más importante que nunca que lleguen al Congreso personas valientes y preparadas como @arturo_squella. Porque con la izquierda en la oposición nada será fácil. Esa película ya la vimos el 18 de octubre del 2019″, señaló Cubillos, difundiendo, a su vez, una intervención de Squella en Radio Agricultura, en la que se refirió a la “paz social” de la que se ha dicho, tanto desde candidatos de derecha e izquierda, que se pondría en juego en un eventual mandato de Kast.

Marcela Cubillos. Foto: The Clinic.

Alejamiento con Chile Vamos y la resistencia republicana

A pesar de haber sido ministra en dos carteras en un gobierno de Chile Vamos —liderado por el expresidente Sebastián Piñera—, la relación de Cubillos con la coalición no es cercana.

De hecho, en ese mismo espacio en El Líbero, cuestionó a los presidentes de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz, y de RN, el senador Rodrigo Galilea. Lo anterior a raíz de sus dichos sobre la incomodidad que les generaría gobernar con Kast como líder.

“Vimos a dos presidentes diciéndole a quien va ganando quien puede o no gobernar. Es evidente que independiente del dolor de guata del presidente de Evópoli, y las desafortunadas declaraciones de Galilea, nadie con independencia de su militancia que tenga sentido de país y que comparta las ideas y reformas que se quieren impulsar se va a restar de trabajar por Chile si es convocado“, cuestionó la abogada.

En el Partido Republicano no son pocos quienes reconocen que les gustaría que Cubillos tuviera un rol en la campaña de Kast. Ese comentario es reiterado en dirigentes que han compartido con ella durante sus años en política como ministra y convencional constituyente, donde los atributos que le reconocen es la lealtad y su actitud para cuestionar a la izquierda.

No obstante, otros militantes no pasan por alto que un apoyo explícito de Cubillos al candidato Kast podría ser complejo. Y es que en el sector aún está presente que la polémica del millonario sueldo de Cubillos generó una ola de críticas que podrían afectar al propio abanderado, si es que la cercanía de la exministra se explicitara aún más, como con participación en el comando de campaña.

Aunque su resultado electoral por llegar a la alcaldía de Las Condes fue alto (juntó más de 70 mil votos), Cubillos desechó postular a otro cargo de elección popular, como una candidatura al Congreso por el distrito 11, donde resultó electa en 2021 para integrar la Convención Constitucional con 84.014 votos.