El sinceramiento de Jeannette Jara que explicitó su distancia con los históricos líderes del PC, Lautaro Carmona y Daniel Jadue

La candidata presidencial de Unidad por Chile se refirió a las controversias que se han generado en su candidatura a partir del timonel PC y el exalcalde de Recoleta. Dijo tener "formas distintas de ver la política" y acusó una "falta de fraternidad" por parte de los dos integrantes de la comisión política del partido. Además, también se refirió sobre Venezuela, país que denominó como una "dictadura", contrariando la posición del PC.

En un Ford Galaxie, como el que utiliza el Presidente Gabriel Boric en ceremonias especiales, fue trasladada la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC), mientras concedía una entrevista a 24 Horas, realizada por Pedro Carcuro, el chofer del vehículo.

En ese espacio la abanderada de Unidad por Chile pasó por varios temas. Uno de ellos guardó relación con cómo se sentía cuando le hablaban de Daniel Jadue, exalcalde de Recoleta y referente del PC, quien ha manifestado posiciones contrarias a Jara, como su postura sobre la reforma de pensiones cuando esta era promovida por la candidata cuando era ministra del Trabajo.

“Yo de Daniel…“, partió diciendo Jara, para luego replantear su frase. “Nosotros no somos personas cercanas, somos compañeros de partido. Yo entiendo que él está pasando por un momento complejo“, señaló, en alusión al proceso judicial en curso que pasa el exalcalde por su administración de la Asociación Chilena de Farmacias Populares con Municipalidades (Achifarp), donde es acusado de cuatro delitos relativos de corrupción por los que la Fiscalía pide 18 años de cárcel.

Daniel Jadue. Foto: Agencia UNO.

“Espero que lo solucione, pero no sé qué más decir de eso”, sostuvo.

Sin embargo, Carcuro insistió y le preguntó directamente a Jara si es que sentía que había una “falta de lealtad” por parte de Jadue.

“Sabes que no sé si de él en particular, porque sí he sentido como un poco de falta de fraternidad, por decirlo de alguna manera. Así como falta de cariño”, acusó la candidata. Y en eso apareció sobre la mesa el nombre del presidente del PC, Lautaro Carmona, de quien es sabida la resistencia que tuvo, en principio, a la nominación presidencial de Jara por parte del partido.

“Creo que tenemos opiniones distintas en muchas cosas y se expresan de una forma en la cual me preocupa más que como…”, decía Jara, antes de reformular otra vez su punto. “Es que en el caso de Daniel, yo entiendo que él está pasando por una situación muy compleja. Entonces uno como está pasando por una situación difícil tiene también sentimientos complejos”, afirmó.

Y luego, sobre Carmona, mencionó que “lo que además veo es que a veces entendemos la responsabilidad que me toca asumir, como candidata a la Presidencia, de forma distinta. O sea, creo que ahí hay una forma muy distinta de ver la política. Yo por lo menos lo expreso como falta de fraternidad”.

Lautaro Carmona. Foto: The Clinic.

Cuando Carcuro le preguntó sobre si ratificaba el término de “falta de fraternidad”, Jara respondió: “No sé. Mira, prefiero ni siquiera calificarlo, la verdad”.

Hace unas semanas, mientras la gran parte del oficialismo y la propia Jara elogiaron al exministro Mario Marcel tras dejar La Moneda, fue Carmona quien nadó contra la corriente y expuso que el economista “hizo casi un Dios el recurso”, en el sentido de que guardó excesiva preocupación por la responsabilidad fiscal.

Esas críticas le abrieron un flanco al interior del comando de campaña de Jara. Primero porque ponía en discusión la posición económica del equipo de la abanderada —y si estaba considerada la responsabilidad fiscal como un factor—. Y segundo porque generó un cortocircuito entre los integrantes del comando, particularmente entre el vocero de campaña Ricardo Lagos Weber (PPD) y la integrante del comité estratégico Bárbara Figueroa, secretaria general del PC.

Figueroa, en esa oportunidad, instó a que Lagos Weber, quien se había referido negativamente a las declaraciones de Carmona —dijo que “aportillaba” la candidatura de Jara y que el timonel no parecía no caer en cuenta que la candidata era de su partido— que no destinara tiempo a responder a los presidentes de partido, puesto que su labor estaba destinada a difundir la agenda de la candidata.

Tal sucesión de eventos dejaron a la vista una discordancia al interior del equipo que fue reprochada por el oficialismo. Finalmente el evento se resolvió a través de una llamada telefónica entre Figueroa y Lagos Weber, mientras que Carmona comentaba que su finalidad no había sido generar una disputa por sus dichos sobre Marcel, que fueron reiterados por su hijo, Fernando Carmona, quien fue el coordinador programático de Jara en primarias.

Jara define postura sobre Venezuela y Cuba

Pasada la página sobre sus compañeros de militancia, Jara también conversó con Pedro Carcuro —arriba del auto— sobre dos países que han sido punto de conflicto durante su candidatura: Venezuela y Cuba.

Al conversar sobre el comunismo y sus casos en el mundo, Jara mencionó que “yo no diría que Venezuela es comunismo. Yo diría que en Venezuela lo que hay es dictadura y espero como presidenta de Chile impulsar claramente una transición democrática”.

“Lo he dicho muchas veces, pero parece que el estigma de ser comunista como que siento que al otro lado nadie me escucha, pero para mí es evidente que hay una dictadura”, postuló.

Sobre Cuba, no obstante, matizó aunque retrocedió en dichos anteriores. “Ahí he hecho más reflexión, porque en Venezuela para mí es claro, porque nadie sale de su país porque la estén pasando bien (…). La reflexión que he hecho en torno a Cuba es bien dolora para mí”, mencionó, recordando que con anterioridad había dicho que el país tenía “un sistema democrático diferente”.

“Pero fíjate que veo y están pasando por una crisis humanitaria tan grande producto del bloqueo (económico por parte de Estados Unidos). Entonces es muy difícil, como que encuentro que tienen suficientes problemas para patearlos en el piso”, afirmó, y ratificando que “claramente no es una democracia, pero tienen que resolver ellos sus problemas“, aunque sin denominarla como dictadura.