Gobierno se prepara para presentar la última Ley de Presupuesto de la era Boric en medio de tensiones electorales y críticas de la oposición

Quedan pocos días para que se cumpla el plazo definido por ley para que el Ejecutivo presente el proyecto de Ley de Presupuesto 2026 -a más tardar el 30 de septiembre-, que definirá los recursos con los que contará la próxima administración.

Más allá de eso, será también un desafío para el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, quien lleva poco más de un mes en el cargo tras dejar la cartera de Economía luego de la salida de Mario Marcel, quien, según comentan voces del Congreso, tenía “más cercanía” con los legisladores que el actual jefe de la billetera fiscal.

Previo al inicio del debate, Grau confirmó que habrá una reducción en los recursos destinados a las gobernaciones regionales para el año 2026 y adelantó que también se realizarán ajustes en otros ministerios.

Así las cosas, ese es uno de los motivos por los cuales se anticipan difíciles negociaciones entre La Moneda y los parlamentarios, ya que además el clima está marcado por el año electora. Y la discusión ya comenzó con tensiones, pese a que el texto todavía no es presentado definitivamente.

Los cuestionamientos de la oposición

De hecho, ayer la candidata presidencial de Chile Vamos y Demócratas, Evelyn Matthei, condicionó la tramitación del Presupuesto exigiendo “transparencia” al Ejecutivo con las deudas públicas. “No se va a tramitar ninguna Ley de Presupuesto este año si no se transparentan totalmente todo este tipo de situaciones”, advirtió.

En ese contexto, otras voces de la oposición se han plegado a Matthei, como es el caso del senador Francisco Chahuán (RN), quien comentó, según consigna Emol, que “no es posible y no es aceptable que se intente esconder deudas debajo de la alfombra. Sobre todo en la actual situación en que se encuentran las finanzas públicas. Se requiere una discusión honesta, una discusión de cara a los chilenos, sobre todo teniendo en cuenta los ajustes que hay que hacer justamente a las finanzas de nuestro país”.

Cabe consignar que una vez presentado el erario fiscal, la iniciativa debe será discutida en comisiones y sometida a votación en ambas Cámaras, trámite que debe concluir antes del 30 de ese mes.

La respuesta de Hacienda

En respuesta, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, informó esta mañana que el próximo martes el Gobierno ingresará la Ley de Presupuesto para el año 2026, y que “las cifras que lo sustentan, por supuesto, han sido construidas de manera transparente, conforme a la normativa vigente, y van a estar disponibles públicamente para que esto sea discutible una vez que ingrese al Parlamento”.

“Será en esta instancia donde toda la ciudadanía, el Consejo Fiscal Autónomo, los parlamentarios van a poder conocer, discutir en detalle las prioridades propuestas para el próximo año”, añadió.

Por otro lado, el titular de Teatinos 120 expuso que “en las últimas horas se han difundido distintos comentarios que no se condicen con la realidad y que, a nuestro juicio, es muy importante aclarar. Por ejemplo, se ha dicho erróneamente que existiría un supuesto préstamo del BancoEstado al Ministerio de Vivienda. Esto no es cierto”.

“Nuestro llamado es que la Ley de Presupuesto es una de las leyes más relevante de desarrollo del país. Por eso los invitamos a todos que exista un debate con altura de mira, seriedad y responsabilidad poniendo siempre en el centro el bienestar de las y los chilenos”, concluyó Grau.