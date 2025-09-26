La advertencia de la embajada argentina a los turistas que viajen al Mundial Sub 20 en Chile: sugieren evitar el uso de poleras de clubes trasandinos

El Gobierno argentino publicó una serie de recomendaciones para los turistas que visiten Chile para la cita planetaria. Entre los avisos, llama la atención la sugerencia de no usar indumentaria de clubes de fútbol de Argentina y no aceptar ayuda de terceros en caso de pinchadura de neumáticos.

La barbarie en Avellaneda, que provocó la suspensión del partido entre Universidad de Chile e Independiente por Copa Sudamericana, encendió las alarmas en el marco del Mundial Sub 20 que comienza mañana en Chile. Y es que los barrasbravas de los azules prometieron cobrar revancha por los episodios de violencia que sufrieron los hinchas de la U del otro lado de la cordillera.

Es por ello que la embajada de Argentina publicó una serie de recomendaciones para los hinchas que viajen a Chile a apoyar a la Albiceleste. Cabe recordar que los dirigidos por Diego Placente componen el Grupo D con Cuba, Italia y Australia, y jugarán sus tres encuentros en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

Las advertencias de la embajada argentina

Entre las recomendaciones del Gobierno argentino para evitar conflictos en suelo nacional, sugieren evitar el uso de indumentaria alusiva a clubes de fútbol del país trasandino y no provocar rencillas con hinchas chilenos.

Otra advertencia que llama la atención es que la embajada sugirió estacionar vehículos de patente argentina en recintos privados y verificar que se encuentren efectivamente cerrados, no dejando efectos de valor dentro de los mismos. Esto, con el objetivo de evitar daños a los autos. Y también llamaron a “tomar especial cuidado y vigilancia de efectos personales, particularmente teléfonos celulares y documentación personal, tanto en vía pública, como en centros comerciales”.

Pero sin lugar a dudas la recomendación más vistosa es que “en caso de pinchadura de neumáticos, especialmente en el trayecto desde Frontera, no aceptar ayuda de terceros“.

Por último, la embajada recordó que está expresamente prohibido ingresar a Chile con armas, municiones, explosivos, sustancias químicas y drogas. “Su transporte a este país acarrea serias consecuencias penales”, aseguraron. Y como prevención, compartieron en la misma publicación los contactos de asistencia consular en Santiago, Valparaíso y Concepción, además de los números de los servicios en Chile -como Carabineros, PDI y Bomberos- en caso de emergencia.