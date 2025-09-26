Las definiciones de Evelyn Matthei sobre la candidatura de Bachelet a la ONU, la regularización de migrantes y Punta Peuco

"No puedo decir si sí o si no porque va a depender de las circunstancias", dijo la candidata de derecha sobre si visaría o no la nominación de la expresidenta a la Secretaría General de Naciones Unidas. Por otro lado, también fue partidaria de la idea de replicar el proceso regulatorio de Australia para la agricultura, y selló que no cerraría el recinto penitenciario que reúne a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad en dictadura.

Casi dos horas fueron en las que Evelyn Matthei (UDI), candidata presidencial de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, estuvo sometida ante las preguntas de variados periodistas de TVN —en el programa Candidato, llegó tu hora— y en el cual abordó diversas materias que están contenidos en su línea programática de gobierno, como también de la contingencia.

Fue sobre esto último justamente con lo que se inició la ronda de preguntas hacia la candidata. Esta semana —en la visita del Presidente Gabriel Boric a la sede de Naciones Unidas (ONU) para ser parte de la Asamblea General del órgano— se dio a conocer que Chile respalda la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU.

Sobre ese tema, Matthei señaló que “la representación de nuestro país a nivel internacional es una atribución del Presidente de la República. Él (Boric) tiene todas las facultades para elegir si la quiere postular o no”.

Asimismo, aseguró que nadie le anticipó la decisión que tomaría el Gobierno en la cumbre, como fue la queja generada de la oposición, aunque volvió a reiterar que la decisión era una “atribución del Presidente que la ha ejercido” y que “tiene el poder para hacerlo”.

Eso sí, también mencionó que la decisión adquiría responsabilidad porque “va a tener que lograr que la expresidenta Bachelet sea la única candidata de Latinoamérica (…). Va a tener que lograr que nadie la vete”.

“Aquí vamos a ver hasta marzo y la próxima Presidenta de la República, que puedo ser yo, tomaremos el asunto el 12 de marzo”, ratificó. “Yo voy a impulsar siempre, desde el punto de vista de relaciones exteriores, lo que sea mejor para el país”, mencionó, sin asegurar si Bachelet respondía a “lo mejor”.

“No puedo decir si sí o si no porque va a depender de las circunstancias”, argumentó. Y al ponerse sobre la mesa el antecedente electoral de ambas cuando fueran contendoras presidenciales en 2013, aseveró: “En relaciones exteriores las relaciones personales no tienen nada que ver. Lo único que voy a mirar es si le conviene a Chile, las empresas y a los trabajadores chilenos, a los intereses de Chile”.

Regularización de migrantes y el ejemplo de Australia

Durante la última semana un tema que también dio que hablar fue la regularización migratoria, ante los dichos del presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, de ver la migración con buenos ojos ante la falta de mano de obra en el rubro.

Sobre ese tema Matthei marcó su postura. “He mirado lo que han hecho otros países”, dijo, sugiriendo el caso de Australia, donde ejemplificó que dicho país, que cuenta con un rubro agricultor extenso, permite que un grupo de trabajadores extranjeros haga ingreso a su territorio para trabajar en temporadas de cosecha.

“Se preocupan que esan personas que tengan antecedentes intachables, que tengan contrato de trabajo (…), de tal manera que no se maltrate a esa persona. Y con ello se conviene que apenas terminada la época de cosecha, se devuelven a su país”, sostuvo. “A eso fue lo que se refirió Walker”, sumó, a la vez que reconoció que en Chile había mucho trabajo “en negro”, y que a cualquier trabajador extranjero que vea de manera irregular, independiente de su trabajo, iniciará el proceso de regularización.

Y concluyó: “Ya no podemos seguir permitiendo que cada uno haga lo que quiera. A Chile se entra por la puerta y no por la ventana”.

¿Cerrar Punta Peuco?: “No, para qué”

Punta Peuco, el penal carcelario para quienes cometieron crímenes de lesa humanidad en dictadura, también fue tema.

La conversación se gatilló a través del decreto que impulsó este Gobierno de convertir el recinto penitenciario en una cárcel común. Sobre si derogaría dicha iniciativa, Matthei respondió tajante: “En la práctica sigue siendo el mismo penal de siempre y eso es lo que hay que mantener”.

Al preguntársele por cerrar Punta Peuco, dijo: “No, ¿para qué? Nosotros hoy día tenemos que preocuparnos de las personas que están cometiendo delitos hoy día, que están amenazando al integridad de nuestros niños, nuestras mujeres, de los comerciantes, tenemos que preocuparnos de los secuestros, las extorsiones, de a los que les pagan para matar, etcétera”.

“El problema de seguridad está en otro lado”, finalizó.

Otras definiciones que dio Matthei fue que quería reducir los 25 ministerios a 19. Habló de fusionar la Secretaría General de Gobierno (Segegob), la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) y el Ministerio del Interior. También de juntar el Ministerio de Bienes Nacionales con el Ministerio de Vivienda, bajo el argumento de que el primero es quién “provee los terrenos”.

Asimismo, mencionó que no removería arbitrariamente a autoridades públicas por un proceso de formalización en curso, como fue el caso del general de Carabineros (r) Ricardo Yáñez, quien dejó la institución a raíz de una acusación de la Fiscalía en el marco del estallido social. Dijo que cada caso dependía, dado que, en la situación del exsubsecretario Manuel Monsalve, sí lo habría removido de inmediato de su cargo.

También notificó que el exfutbolista y capitán de la selección chilena Claudio Bravo aceptó la idea de que, si Matthei llega a La Moneda, transformarse en ministro de Deportes.