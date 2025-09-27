Biblioteca Nacional anuncia que abrirá sus puertas los sábados: este es el detalle de los espacios que estarán disponibles 

A partir del próximo 4 de octubre, la Biblioteca Nacional estará abierta al público durante los sábados, de 9:15 a 14:00 horas.

Recogiendo un viejo anhelo de sus usuarios, la Biblioteca Nacional anunció que volverá a abrir sus puertas al público durante los sábados.

Desde el próximo 4 de octubre, el recinto ubicado en Alameda, a la altura del metro Santa Lucía, funcionará los sábados, de 9:15 a 14:00 horas.

Durante su apertura en sábados, estarán disponibles los siguientes espacios:

Sección Periódicos y Microformatos

Sección Préstamo a Domicilio

Catálogo e Informaciones (también préstamo de computadores con internet)

Sala Medina, Sala Marta Cruz- Coke, Sala Gabriela Mistral y Sala Premios Nobel

Junto con ello, en las jornadas de sábado estarán disponibles todas las correspondientes exposiciones que tengan lugar en la Biblioteca Nacional.

Actualmente está disponible la exposición “El mundo en una Biblioteca. Cien años de la donación José Toribio Medina”, en el Salón Marta Cruz-Coke y la Sala Medina.

También lo está la muestra “Cien años del Palacio de los Libros” en la sala Premios Nobel.

Además, están disponibles las exhibiciones fotográficas “Un archivo en construcción. La obra de Tito Vázquez”, en la Galería de Cristal, y “En el camino. Fotografías de Ana María Ziebol”, en el hall del segundo piso del sector Moneda.

Además, estarán abiertos al público el Café Justicia y la Librería Amanda Labarca.

Cabe recordar que durante la semana, la Biblioteca Nacional tiene los siguientes horarios de apertura y cierre: Lunes a Jueves de 9:15 a 18:00 horas; Viernes de 9:15 a 17:00 horas.

En el sitio oficial de la Biblioteca Nacional están disponibles los detalles de horarios respecto a otros espacios y servicios específicos, como por ejemplo el Salón de los Investigadores.