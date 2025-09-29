Cuentas del agua en Santiago subirán durante el verano por nuevo límite de sobreconsumo: hogares con jardín o piscina serán los más afectados

La medida —que establece un nuevo límite de sobreconsumo en las cuentas de agua para los meses de verano— ahora impactará a los clientes de Aguas Andinas, y luego se extendería a todos los futuros decretos tarifarias para las empresas sanitarias.

Los hogares de la Región Metropolitana que consumen más agua —como aquellos que tienen jardín, piscina o más de cuatro integrantes— experimentarán un aumento en sus cuentas entre diciembre y marzo próximo. Esto, debido al nuevo límite de sobreconsumo de agua para los meses de verano.

Esta medida se activará a propósito del nuevo decreto tarifario de Aguas Andinas, la sanitaria más relevante del país, con 2,3 millones de clientes y que atiende a la mayor parte de la Región Metropolitana, según consigna El Mercurio.

El mismo medio señala que la intención de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) es incorporar este ajuste en los límites de sobreconsumo de todas las nuevas tarifas —a cinco años— que se vayan acordando próximamente con las empresas del sector. Lo anterior ocurriría pronto con Esval, que opera en Valparaíso.

Alza en cuentas del agua

La misma SISS informó que como parte de las acciones estructurales impulsadas para enfrentar la creciente escasez hídrica que afecta al país, en el caso de Aguas Andinas esta medida establece una reducción del límite de sobreconsumo de 40 a 30 metros cúbicos (m3) mensuales por cliente. Se definirá como el mayor valor entre 30 m3 al mes y su consumo mensual promedio de invierno.

Actualmente, una cuenta promedio en la capital es de 15 m3, que paga $20.590, de acuerdo a la SISS, la cual no se ve afectada por este cambio.

Pero en el caso de un consumo mensual de 32 m3, que hasta el año pasado no desembolsaba dinero por sobreconsumo, ahora sí lo hará por los dos metros cúbicos sobre el nuevo límite. Así, la factura subirá hasta $45.047 desde los $42.889 que cancelaba antes de la modificación.

Por otro lado, el periódico mencionado plantea que una cuenta de 45 m3 antes pagaba solo cinco m3 de sobreconsumo en verano y el monto de la boleta era de $65.338. Ahora subirá a $76.131, considerando que se pasará en 15 metros cúbicos sobre el rango de sobreconsumo.

Lo que dicen expertos

Esteban Viani, economista y académico de la Universidad Autónoma, explica que “esta medida, tiene que ver con, en caso de que, efectivamente, esté ocurriendo lo de la escasez hídrica, con la la racionalización de los recursos. El problema aquí es que este bien escaso se da en un contexto de un monopolio natural, por tanto no existen alternativas como para que nosotros podamos ir y consumir otro tipo de bien. Entonces, ahí se presenta una dificultad para los consumidores”.

Por otro lado, el académico indica que “desde Aguas Andinas se nos explica que para todas aquellas personas que consumen bajo 20, 15 m3 de agua, que es el común de las familias con hasta cuatro integrantes, el costo no sería mayor. Porque esta nueva alza se da en verano sobre todo, para aquellas cuentas que superen los 30 m3 de consumo mensual. Por tanto, a una familia tipo de tres integrantes no le implicaría, un mayor costo por el agua”.

“A quienes sí les implica son aquellos que consumen 30 m3 o más. Principalmente, esta medida afecta, como trata de plantear la compañía, a aquellas familias o aquellas casas que tienen jardín y piscina, porque se asume que ellos son los que más consumen agua durante el verano. Ahora bien, también se sabe que la familia más numerosa, también las viviendas que son de menores recursos, tienen menos equipamiento para hacer un uso eficiente del agua”, acota Viani.