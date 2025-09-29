La trastienda de la millonaria venta del emblemático edificio de Metlife en Santiago Centro: tiene 25 pisos y más de 20 mil metros cuadrados

La empresa pública Desarrollo País completó el proceso de compra del emblemático edifico que Metlife tenía en calle Agustinas, en el centro de Santiago. El inmueble será entregado bajo arriendo a largo plazo a la Policía de Investigaciones (PDI).

GPS Property fue la empresa que asesoró a Metlife en la venta de un edificio de 25 pisos, ubicado en Agustinas, Santiago Centro, a la empresa pública Desarrollo País —ex Fondo de Infraestructura—, en la que ha sido denominada como una de las operaciones inmobiliarias más relevantes del año.

El objetivo de la compañía con la adquisición del inmueble de 20 mil metros cuadrados situado en Agustinas 640, proceso que la entidad concretó hace unos días, es transformarlo en el nuevo edificio institucional de la Policía de Investigaciones (PDI), lo que le permitirá centralizar una parte significativa de sus operaciones.

Según consigna Diario Financiero (DF), el edificio será otorgado bajo un arriendo a largo plazo a la PDI. Además, la compraventa fue valorada en unos US$38 millones.

La versión de la firma que asesoró a Metlife

Al ser consultado sobre la transacción entre Metlife y Desarrollo País, Francisco Rojas, director ejecutivo GPS Property, plantea a The Clinic que “es importante destacar lo deprimido que ha estado el mercado de oficinas en Santiago Centro, por lo que exista una transacción de un edificio completo de más de 22.000 metros de espacio de oficinas, no es común“.

En esa línea, menciona que, tal como se ha indicado en los últimos reportes de mercado de oficinas que elabora la compañía, “el sector gubernamental es el gran demandante de espacios de oficinas en Santiago Centro, considerando que el edificio de Agustinas 640 es un edificio icono del mercado, el cual incluso considera un Helipuerto en el último piso”.

Rojas acota que “el Due Dilligence que se tuvo que realizar fue en el aspecto legal, lo cual consideró ordenar la propiedad del edificio con todas sus inscripciones al día, y técnico, acompañando a la empresa especializada que realizó un examen exhaustivo al edificio que fue construido en el año 1997, y que por su antigüedad, requería entender el nivel de inversión a realizar al edificio”.

“El edificio se encuentra muy bien emplazado dentro del Centro de Santiago, es fácil entrar y salir en vehículo por encontrarse su acceso al estacionamiento por calle Miraflores. A su vez su altura de 25 pisos lo perfila como un edificio icono con grandes vistas a la ciudad de Santiago en sus pisos más arriba”, concluye el ejecutivo que asesoró a Metlife.