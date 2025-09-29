Aportes de campañas: Jara pide más de $1.700 millones en crédito, Kast recibe millonaria donación de Lucy Ana Avilés y Parisi un solitario aporte de $1.000

Los abanderados continúan recibiendo transferencias que les sirvan para financiar su campaña a La Moneda. Hasta ahora, quien posee más dinero a disposición es la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, situación que contrasta con Eduardo Artés y Franco Parisi: ambos sólo han recibido $1.000 de aporte.

Compartir

Varias modificaciones experimentó la última semana el registro de aportes de campaña que actualiza cada viernes el Servicio Electoral (Servel) para las candidaturas al Congreso y a La Moneda, en donde las transferencias directas más altas a los candidatos se hicieron notar en estos últimos, particularmente con la candidata del oficialismo y la Democracia Cristiana (DC), Jeannette Jara (PC).

La exministra del Trabajo figura con un crédito contra reembolso de $1.760.000.000, el monto más alto que figura en la plataforma. De hecho, esa misma cantidad de dinero fue solicitada previamente, también en un crédito contra reembolso, por la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI).

Así, los nombres de Jara y de Matthei son los que figuran, hasta ahora, con los aportes únicos más altos en el Servel.

En el caso de Jara, también se dio cuenta de aportes provenientes de partidos. Uno de ellos es del Frente Amplio, que depositó en una operación $23 millones. Antes lo propio hizo el Partido Socialista (PS), que desembolsó $23.358.031 en la campaña de la candidata oficialista.

Con los actuales aportes, actualizados hasta el 26 de septiembre, Jara figura con un total de $1.811.460.041 dispuestos para su aventura presidencial de cara a la primera vuelta del próximo 16 de noviembre.

Matthei, quien suma $1.857.490.326, también registró aportes llamativos. En una semana recibió ocho aportes distintos de $5 millones cada uno y otro de $3 millones. En ese lapso también hubo uno —el 22 de septiembre— del empresario Nicolás Ibáñez: $19 millones.

El factor a considerar es que Ibáñez el 17 de septiembre tuvo el mismo gesto. Esa vez, eso sí, con José Antonio Kast, el candidato del Partido Republicano, quien es la persona que registra más aportes individuales en la plataforma: 374.

De hecho, el mayor aportante de Kast —quien no figura con créditos solicitados a su nombre— es justamente el empresario Ibáñez. Sin embargo, esta última semana también se registró un aporte que casi le quita el trono.

Se trató de una transferencia proveniente de la filántropa y psicóloga Lucy Ana Avilés, quien depositó el 22 de septiembre $17 millones a la campaña de Kast. Avilés es recordada por ser la psicóloga, casada con uno de los nietos del fundador de Walmart, que ayudó en las gestiones para traer el avión Supertanker a combatir los incendios forestales de Chile en 2017.

Es una aportante continua de candidaturas de derecha en campañas. Ha colaborado con Marcela Cubillos, Henry Boys, Juan Luis Ossa, Francisco Orrego, entre otros.

Kast, hasta ahora, figura con $72.867.203, a varios millones de distancia del abanderado del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, quien ha recibido $803.902.000. En todo caso, la gran torta de las transferencias del líder libertario está dividida por un crédito con reembolso de $800 millones.

Los candidatos a la Presidencia de Chile. Foto: Chilevisión.

Mayne-Nicholls y ME-O se activan en aportes mientras Parisi y Artés sólo cuentan con una única donación de $1.000

En la carrera por los millones para sus campañas los candidatos independientes no se quedan atrás.

En el caso de Harold Mayne-Nicholls, en sus registros en el Servel figuran $244.879.060, la gran mayoría de ellos provenientes de un crédito contra reembolso de $242.900.000

Marco Enríquez-Ominami, por su lado, aparece con un único aporte. Se trata también de un crédito contra reembolso de $324.000.000.

Quienes también tienen aportes solitarios son los candidatos Eduardo Artés, independiente, y Franco Parisi, abanderado del Partido de la Gente (PDG). Los dos aparecen, cada uno, con un solo aporte de $1.000.