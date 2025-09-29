Vecinos de Ñuñoa levantan alerta por poste eléctrico al borde del derrumbe: “Se podría caer y matar a una persona”

En Exequiel Fernández con Las Encinas un vehículo impactó un poste y lo dejó al borde de caer, casi literalmente pendiendo de un hilo. Ahora esperan que Enel se haga cargo de su arreglo para evitar accidentes.

Casi literalmente pendiendo de un hilo está un poste eléctrico en la intersección entre las calles Exequiel Fernández y Las Encinas en la comuna de Ñuñoa, que hace unos días sufrió un impacto por un accidente vehicular.

Las imágenes compartidos por los vecinos del sector muestran que la estructura sufrió daño severo en todo su cuerpo, y que hoy se sostiene con poco. En particular, se puede ver el poste, que sostiene una importante cantidad de cables, está casi completamente en diagonal, con riesgo de desplomarse. La alerta ante esto corre desde diferentes frentes. Por un lado puede caer sobre una casa o a la calle, y al mismo tiempo podría generar cortes de energía en la zona. Así, se genera la sensación de que el poste depende de la huincha.

De momento no se ha encontrado una solución a esto. De forma preventiva se instaló una huincha de peligro en el perímetro del poste. Al mismo tiempo, se ve que esta opera como soporte del pilar, a la espera de una intervención mayor de Enel. Desde las municipalidad de Ñuñoa aclararon que es responsabilidad de la empresa su mantención, al ser de su propiedad.

José Toro Kemp, secretario general del PPD y candidato a diputado por el distrito 10, dio a conocer la situación por redes sociales.

“Los vecinos del Exequiel Fernández con Las Encinas, en Ñuñoa, me reportan que hace un tiempo un vehículo chocó contra este poste. La solución que encontró, no sé si la empresa o el municipio, fue esta. ¿De verdad creen que con esa cinta se resuelve el problema? Esto puede generar un accidente gravísimo. Inclusive ese poste se podría caer y matar a una persona“, comentó.

Si bien Toro expuso que la situación lleva unos días, un testigo constató por la misma red social que el caso lleva más, incluso más de un mes.

A la vez, Enel respondió a la denuncia, solicitando contactar al número de soporte de la empresa. De todas formas, el mecanismo no funciona, lo que ha impedido a vecinos y testigos denunciar la situación para que se tomen acciones.