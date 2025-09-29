El inédito caso de Bernarda Vera, la militante del MIR que figura como detenida y ejecutada desde 1973 pero que residiría en Argentina

En el Informe Rettig, Bernarda Vera Contardo aparece como detenida desparecida, tras ser detenida en octubre de 1973 en Panguipulli. El Museo de la Memoria constata que fue ejecutada junto a militantes de partidos afines a la Unidad Popular y obreros. Sin embargo, un reportaje de CHV recopiló una serie de antecedentes que dan cuenta que Vera escapó a Argentina, luego a Suecia y hoy vive en Mar del Plata.

En octubre de 1973 en la comuna de Panguipulli fue la última vez que se vio con vida en Chile a Bernarda Rosalba Vera Contardo, mujer de 27 años militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), perseguida en ese entonces por agentes militares de la dictadura cívico-militar. En el sitio del Museo de la Memoria, Vera figura como ejecutada el 10 de octubre de 1973, tras ser detenida junto a un grupo de obreros y militantes de partidos a fines de la Unidad Popular. Ahí habrá sido fusilada en el Puente Toltén. En el Informe Rettig es detenida desparecida desde esa fecha.

Desde entonces, la militante del MIR que ejercía como profesora en Neltume, forma parte del extenso listado de víctimas fatales de la represión ejercida por la dictadura de Augusto Pinochet entre 1973 y 1990. De hecho, su hija nacida en Chile desde entonces ha buscado rastros de ella sin éxito. Hasta el día de hoy pensión por su desaparición.

Sin embargo, esa información ahora se reveló que podría ser errada. Un reportaje publicado por Chilevisión dio cuenta que Bernarda Vera realmente escapó de una detención, y habría logrado cruzar a Argentina. Desde ahí inició una nueva vida, que la llevó a llegar a Suecia en 1978, país en el que vivió hasta 1999.

La investigación de CHV recopiló una serie de pruebas para dar con esta conclusión. Diversos relatos corroboran la tesis de que habría escapado por los bosques de la Región de Los Lagos hasta pasar al país vecino. Junto con esto, registro legales de Argentina y Suecia dan cuenta de sus movimientos desde 1975 a la fecha, que incluyen traslados entre países, un matrimonio y nacimientos de hijos.

El largo recorrido de Bernarda Vera para escapar de Chile y llegar hasta Suecia

El reportaje emitido por el medio citado muestra dos evidencias del escape de Bernarda Vera. El primero es un libro escrito por José Bravo, exmilitante del MIR, que contó cómo fue el escape de la detención en la que aparece la profesora de 27 años. Ahí describe que ella formó parte del grupo, sobrevivió en los bosques y logró cruzar a Argentina.

Junto con este, hay otro libro que tiene registros que evidencia que escapó con vida. Se trata de “Y lo llamaron Julio. Vida de Svante Grände”, biografía de Svante Grände de 1924, guerrillero sueco que llegó a vivir a Chile en la Unidad Popular, y que formó parte del MIR. En este se relata cómo lideró al grupo que logró escapar de Chile hacia Argentina, en el que se revela que formaba parte Bernarda Vera. Incluso, aparece como entrevistada en el relato, con su nombre de la clandestinidad, Anita.

En la familia de Grände confirmaron que recibieron a la profesora en Suecia en 1978. Según registros de la embajada de Suecia expuestos en el reportaje, el país le otorgó un visado y un permiso de residencia, y en 1984 el documento de identidad sueco. Ahí llegó junto a su esposo argentino y un hijo, y fue recibida por la Estado sueco y la familia de Svante Grände. Ahí también se dejó en evidencia que anuló su matrimonio chileno para validar su matrimonio argentino. En 1999 volvió a Argentina.

Imagen de Bernarda Vera en el Museo de la Memoria.

En Argentina también hay registros legales de Bernarda Vera. Tiene DNI de este país, en la que aparece como chilena nacida el 4 de febrero de 1949 en Chile. Su certificado de nacimiento indica la misma fecha pero de 1946. Ahora vive en Mar del Plata en Argentina con uno de los hijos que tuvo en su segundo matrimonio. Chilevisión fue a buscar a la profesora a dicha ciudad, quien no quiso hablar y se encerró en su casa. Tampoco habló su hijo, quien confirmó su nombre y deslizó que estaban esperando ese día.

Lo que se sabe de su caso en Chile

El sitio del Museo de la Memoria relata que “de acuerdo a lo relatado por otros testigos, ella se encontraba oculta en algún lugar del Complejo Maderero, ya que era intensamente buscada por las autoridades militares. Sus familiares habían sido informados de que había sido condenada a muerte en rebeldía en el proceso que se habría instruido por el asalto al Retén Neltume, en el cual se le acusaba de haber participado”.

El mismo describe que se ha logrado acreditar que Bernarda Vera figuraba en el listado de personas detenidas. Ahí también expresan que se logró confirmar que las personas detenidas en el Complejo Maderero fueron fusiladas.

De acuerdo con Sandro Gaete, exdetective de la PDI que participó hasta el año pasado en el Plan Nacional de Búsqueda, desde 2007 hay antecedentes que dan cuenta que Vera se fugó de su detención, y que podría estar viva. Sin embargo, autoridades no han profundizado en esa investigación.

Chilevisión contactó a la hija chilena de Bernarda Vera, quien dijo no tener antecedentes sobre este caso. De todas formas, afirmó que en caso de que su madre estuviera viva, está segura que la hubiese contactado.