Bono de hasta $10 millones y una pensión de reparación mensual: los beneficios a los que podrían estar accediendo los hijos de Bernarda Vera

En Chile los familiares de detenidos desaparecidos y víctimas de violaciones a derechos humanos durante la dictadura tienen beneficios especiales en educación, salud y económicos.

Según ha trascendido tras el reportaje de CHV respecto de que Bernarda Vera, quien figuraba en los registros del Informe Rettig como detenida desaparecida, realmente se encontraría en Argentina, una de las dudas que se instaló es respecto de la pensión de reparación que recibiría su hija en Chile.

Chilevisión contactó a la hija y ésta desconoció la información sobre su madre y que de estar viva, está segura que la hubiese contactado.

De todas formas, desde el Ejecutivo aseguraron que el caso de Vera es el único caso que han identificado donde hubiera ocurrido esto, además de otro de una personas que no estaba en la lista y ya fue integrada.

Con todo, la hija incluso habría sido beneficiaria de la pensión de reparación estatal, dado que ello corresponde a quienes son familiares de detenidos desaparecidos o víctimas de derechos humanos que aparecen en los informes Rettig y Valech.

Existen diferentes tipos de beneficios de reparación económica para hijos y víctimas de derechos humanos.

En el caso del Bono de Reparación por la Ley Nº19.980, consiste en un pago único de $10 millones a aquellos hijos de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos que hayan cumplido 25 años.

Además, en el caso de menores de edad nacidos en prisión o detenidos con sus padres, existe un bono de $4 millones otorgado una sola vez.

También, acorde a la Ley Nº19.123, existe una pensión de reparación tanto para cónyuges, para madres o padres, madres o padres de hijos no matrimoniales, e hijos.

Aquella, según la ley, correspondía a una pensión mensual de $140.000 de la época (cerca de $738 mil pesos actuales), pero “más el porcentaje equivalente a la cotización para salud; no estará sujeta a otra cotización previsional que aquélla, y se reajustará en conformidad a lo dispuesto en el artículo 14 del decreto ley 2.448, de 1979, o en las normas legales que reemplacen la referida disposición. Esta pensión podrá renunciarse”, lee la norma.

Otros beneficios de familiares de detenidos desaparecidos incluyen educación y salud

Además, existen becas de estudio para hijos con el pago de matrículas y arancel mensual en Educación Superior y subsidio mensual a estudiantes secundarios de 1,24 UTM. Se puede solicitar hasta los 35 años.

Así también existen beneficios de salud denominados Programa de Reparación y Atención Integral en Salud y Derechos Humanos (PRAIS) que implican atención gratuita en salud física y mental en los establecimientos de la red asistencial de salud pública.

También se considera la exención del Servicio Militar Obligatorio.

Gobierno llama a manejar el caso con “mucha responsabilidad”

Consultado el Gobierno sobre qué es lo que ocurriría en el caso de la familiar de Vera en caso de que esta continúe recibiendo la pensión de reparación, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, aseguró que “esto hay que manejarlo con mucha responsabilidad dado la sensibilidad del caso y el Plan Nacional de Búsqueda sigue monitoreando y evaluando en particular el caso”.

“Más allá del reportaje, acá hay equipos que dan seguimiento a estas situaciones y siempre en coordinación no solamente con las instituciones propias de nuestro país, la PDI, el Servicio Médico Legal, sino que también con las instituciones de otros estados”, concluyó la ministra.