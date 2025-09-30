Global66 en picada contra propuesta de Kast que busca eliminar las remesas ilegales: “No son un lujo, son una necesidad básica”

Desde Global 66, fintech financiera chilena, cuestionaron la propuesta del candidato presidencial de Republicanos y del Partido Social Cristiano, José Antonio Kast, que busca terminar con las remesas ilegales.

Una de las propuestas presentadas por el candidato presidencial de Republicanos y del Partido Social Cristiano, José Antonio Kast, en las bases programáticas de su campaña —con foco en seguridad, economía y temas sociales— apunta a terminar con las remesas ilegales.

En el detalle, menciona que lo anterior forma parte de “medidas económicas radicales para desincentivar la permanencia ilegal”. Y agrega que, de este modo “los extranjeros sin residencia no podrán enviar dinero fuera del país. Las remesas serán bloqueadas hasta que acrediten su estatus migratorio”.

Así las cosas, desde Global66 —fintech financiera chilena— cuestionaron la propuesta, y explicaron a The Clinic que “las remesas no son un lujo, son una necesidad básica que genera empoderamiento económico para miles de familias”.

“Por esta razón, las medidas que buscan penalizar las remesas provenientes de migrantes en irregularidad no resolverán ningún problema planteado y por el contrario, generarán aún más informalidad en las remesas, empujando a los usuarios a buscar canales no regulados para hacer estos envíos a sus familias, que en muchos casos dependen de esos fondos”, acotan.

Tomando como referencia solo el volumen transaccionado a través de Global 66, durante el primer semestre de 2025 registraron un importante aumento de 30%, alcanzando los $175 millones, en comparación con los $135 millones que movilizaron en igual período de 2024.

“Las principales rutas de envío de nuestros usuarios son Colombia, España y Estados Unidos, quienes utilizan nuestros servicios principalmente para el envío de remesas, ahorro y pagos de servicios”, acotan desde Global 66.

Remesas legales versus ilegales

En esa línea, explican que “en el mundo de las remesas existen dos tipos: las formales y las informales. Las formales son aquellas que operan a través de canales supervisados, como Global66, sujetas a estrictos controles internacionales para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (AML/CFT) tanto en Chile como a nivel internacional. Por el contrario, las remesas informales se gestionan al margen de cualquier regulación, utilizando canales como contactos de WhatsApp o redes sociales”.

Junto con ello, la firma indica que “hablar de remesas ilegales utilizado para determinar cualquier remesa que hace una persona con un estatus migratorio irregular corresponde a un error conceptual. Una remesa es el envío de dinero entre personas, un acto que en sí mismo no es ilegal; las remesas sólo adquieren un carácter ilícito si provienen de actividades criminales”.

“Además, no considera a las personas en un limbo migratorio, como aquellos que están en proceso de regularización o renovación de su residencia, que tienen todos sus papeles al día, pero aún no reciben su cédula definitiva”, aseveran.

“En Global66, consideramos que la solución no pasa por restringir el envío de dinero, sino por formalizarlo. Al ofrecer canales transparentes y seguros, no solo facilitamos una necesidad básica de las familias, sino que también contribuimos a la legalidad y al desarrollo económico, combatiendo la informalidad desde adentro del sistema”, concluye la compañía.