Bernardo Larraín Matte y el rol empresarial: “El propósito debe estar siempre centrado en las personas a las cuales les estás resolviendo un problema”

En el conversatorio El Bien Común, organizado por el Observatorio de la Conciencia Empresarial, Bernardo Larraín Matte, presidente de CMPC y director de Colbún, analiza el cambio de paradigma que enfrentan las empresas contemporáneas para generar valor social junto a valor económico.

El martes 30 de septiembre se realizó una nueva edición del conversatorio El Bien Común, del Observatorio de la Conciencia Empresarial. Esta instancia tuvo como invitado a Bernardo Larraín Matte, presidente de la CMPC, director de Colbún y expresidente de la Sofofa.

En esta oportunidad, el moderador, Alexis Camhi, planteó que hoy se vive un cambio de paradigma producto de la convergencia de tres fenómenos: la cuarta revolución industrial; la emergencia medioambiental; y la crisis de sentido, que lleva a las personas a cuestionarse el propósito de sus acciones.

Camhi aseguró que dicho cambio de paradigma trajo consigo un nuevo rol de las empresas, “en donde necesitan generar valor más allá que el valor económico para los accionistas sino que para los distintos grupos de interés”.

Al ser consultado, Larraín matizó: “Creo que siempre el contexto cambia y hace imperativo que la empresa esté en permanente evolución”. En su opinión, no se trata de un cambio de época exclusivo de la actualidad, sino de un proceso de constante adaptación que forma parte del ciclo de vida empresarial.

Alexis Camhi añadió: “Hoy, incorporar dentro del modelo de negocio un propósito genuino que tenga que ver con ayudar, aliviar un dolor social en el proceso de hacer negocios atrae fuertemente el talento joven con un círculo virtuoso en términos de mejor servicio, de producto, más innovación y, por ende, más rentabilidad”.

Foco en la esencia de la empresa

Por su parte, Larraín destacó que todo fundador, emprendedor o inversionista parte con un propósito que debe estar centrado en las personas a quienes busca resolverles un problema o habilitarles un servicio, y que esa esencia no debe perderse.

“Yo no tengo ninguna duda que todo fundador, todo emprendedor, todo inversionista siempre tuvo un propósito y ese propósito, en mi opinión, debe estar siempre muy centrado en las personas a las cuales tú les estás resolviendo un problema, o que a través de tus bienes y servicios estás, por así decirlo, habilitando un nuevo proyecto, enfrentando un nuevo desafío. Esa es la esencia de la empresa. No puede dejarse esa esencia que nace para resolver un problema, para habilitar un desafío de personas que son sus clientes”, explicó Larraín sobre el rol empresarial.

Además, el presidente de la CMPC apuntó que la principal contribución al bien común son los bienes y servicios que se producen para los clientes. Sin embargo, reconoció que este proceso ocurre dentro de un ecosistema donde conviven comunidades, reguladores y autoridades.

Por lo anterior, Larraín planteó un matiz al hablar argumentar no se trata de una “lista de lavandería” donde todos los actores están en un mismo nivel, sino de distintas dimensiones, donde el cliente y la comunidad cumplen diferentes roles, pero igual de relevantes.

En esa línea, Larraín afirmó que lo más relevante en toda empresa es el propósito y que “está siempre presente en la figura del fundador o del emprendedor”. Este debe ser preciso, simple y enfocado en los clientes, pues se trata de resolver problemas o habilitar desafíos de forma rentable. “También tiene que ser una solución innovadora porque tiene que diferenciarse respecto a lo que hoy en día está recibiendo esa persona que es tu cliente”.

Finalmente, Larraín advirtió que el propósito también debe ser consciente de sus impactos. “Somos conscientes de que se generan nuevos problemas, no hay ninguna actividad humana que no genere algún impacto”, dice.