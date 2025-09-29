Kast ajusta línea estratégica de campaña y refuerza sus propuestas de seguridad en medio de alerta por últimas encuestas

"Atentos a las próximas cinco semanas, porque este es un cambio en la campaña", transmitió esta mañana el exalcalde Rodolfo Carter, durante una actividad en la que el abanderado republicano presentó una nueva iniciativa en materia de seguridad. En la tienda indican que se reforzará uno de los ejes clave de su campaña. La decisión se da en medio de encuestas que muestran una baja en las encuestas para el exdiputado y que ha generado alarma entre algunos de sus partidarios.

Medidas concretas para enfrentar la seguridad, con actividades para cada una de las próximas cinco semanas. Esa es la definición que tomaron al interior del Partido Republicano para ajustar la línea estratégica de la campaña de José Antonio Kast y volver a poner en relieve esa problemática de cara a la elección de primera vuelta.

“Atentos a las próximas cinco semanas, porque este es un cambio en la campaña. Este es el tema más importante de la gente”, transmitió esta mañana el exalcalde Rodolfo Carter —uno de los coordinadores de esa área y que ha sumado protagonismo en los últimos días— durante una actividad realizada en la sede del partido.

En esa cita, Kast presentó la iniciativa Fuerza Nacional, con la que se plantearon cinco compromisos ante el objetivo de recuperar el orden, la seguridad y la autoridad del Estado, según manifestó el candidato.

La idea, explican en el partido, es reponer el foco en una de las materias consideradas de las mayores urgencias ciudadanas y salir de las complejas semanas que ha atravesado Kast, marcadas por las críticas a su propuesta de “Chao, préstamo” y la polémica por una supuesta “red de trolls”.

La semana pasada, de hecho, el candidato había puesto el foco en la lucha contra la inmigración irregular, al presentar medidas para tipificar el ingreso ilegal como delito y la creación de una cárcel especial para extranjeros.

El jueves, en tanto, lanzó el plan “Araucanía Libre”, desde esa misma región, donde estrenó oficialmente su campaña. Ese día exhibió cinco puntos para enfrentar hechos de violencia y terrorismo en la zona.

El exalcalde Rodolfo Carter -quien también es candidato a senador por La Araucanía- ha sumado protagonismo a la hora de presentar las medidas en materia de seguridad. Foto: Agencia UNO

Una actividad en la misma línea se espera que realice el jueves en un viaje que el candidato realizará a Iquique.

Tendencia a la baja en algunas encuestas

El énfasis en seguridad se da en medio de una baja del candidato en algunas encuestas. La última medición de Cadem, por ejemplo, dio un 23% de adhesión a Kast, con una baja sostenida en las últimas seis semanas. En Criteria, en tanto, pasó de tener un 30% a un 24% en cinco semanas.

Ambos sondeos lo muestran segundo, tras la carta oficialista, Jeannette Jara. Cadem, además, lo ubica a una distancia de seis puntos de la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, tercera en las encuestas. En la coalición apuestan a que en las próximas semanas exista un empate técnico entre los candidatos.

Si bien en el comando de Kast sostienen que este ajuste no responde a un cambio de estrategia, señalan que esto refleja un reforzamiento de los mismos ejes que el candidato ha tratado de relevar durante su campaña.

De todos modos, dentro del partido hay quienes han manifestado cierta inquietud por los últimos números de las encuestas. Para algunos consultados, en las últimas semanas se ha perdido el foco entre los cuestionamientos de otros candidatos y la propia ansiedad que reconocen que han visto durante la campaña del republicano.

La importancia de llegar en primer lugar

Además, hay quienes manifiestan que es importante llegar en el primer lugar a la elección de primera vuelta, ya que hacerlo en segunda posición, a distancia de Jara y cercano a otros abanderados de oposición, podría dejar en una posición de debilidad a Kast, evalúan dirigentes. “Un escenario así nos haría tener que negociar el alma con Chile Vamos”, indican.

Al interior de los republicanos, no obstante, otros desdramatizan la situación de Kast en las encuestas. Recalcan que el exdiputado se encuentra compitiendo con otros cuatro abanderados de oposición y destacan que sus números son favorables si se observa además que los consultados en las encuestan creen que él será el próximo presidente de Chile.

“Lo que muestran las encuestas es que el próximo gobierno será de derecha. Está todo muy bien, estamos felices. Vamos a derrotar al gobierno”, manifestó Kast al ser consultado esta mañana por las encuestas. El mismo candidato destacó que cada domingo publica los números de las encuestas en sus redes sociales, sean estos favorables o no.

“Quién es la persona que verdaderamente le puede ganar con distancia y garantía a Jeannette Jara es José Antonio Kast. Si hay algo que se mantiene muy claro es la gran ventaja que saca José Antonio Kast por sobre Jeannette Jara“, dijo, por su parte, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella.