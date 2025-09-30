Las Condes convirtió el memorial de Jaime Guzmán en un centro de monitoreo urbano: solo conservaron la escultura y una discreta placa

El memorial de Jaime Guzmán, ubicado en el límite entre Vitacura y Las Condes, fue modificado tras años de vandalizaciones. Ahora funciona como Centro de Monitoreo Urbano, conservando únicamente la escultura original y una pequeña placa poco visible, mientras que el espacio interior fue completamente transformado.

En el límite entre Vitacura y Las Condes, precisamente en la triple intersección entre Av. Vitacura, Andrés Bello y Presidente Riesco, desde 2008 está instalado el memorial de Jaime Guzmán. Entre esa fecha y el año 2021, se mantuvo intacto, pese a sufrir vandalizaciones. La última obligó al cierre del monumento, que recientemente tuvo su reapertura. Sin embargo, el sitio tuvo una importante modificación: parte importante del memorial se convirtió en un centro municipal.

Particularmente ahora es el Centro de Monitoreo Urbano de Las Condes, que aún no ha sido inaugurado oficialmente pero que ya se encuentra operativo. Este cambio se anunció durante la administración anterior, y se materializó, con algunas modificaciones, con la actual. Si bien tanto en la comuna como en la Fundación Jaime Guzmán, que está a cargo del espacio, destacan que el memorial sigue vigente. Pero lo cierto es que sufrió una importante modificación.

De partida, en la entrada de la estructura, en la pared principal tenía esculpido “Memorial Jaime Guzmán Errázuriz”. Esto ahora fue reemplazado por “Centro de Monitoreo Urbano de Las Condes”.

Originalmente, la obra tenía una escalera que daba a una oficina, en la cual había diferentes referencias a quien fuera uno de los principales colaboradores de la dictadura cívico-militar. En su interior había una placa conmemorativa que repasaba parte de su biografía, y el vidrio de entrada de la sala subterránea tenía estampada la cara del senador. En su interior además tenía diferentes documentos relacionados a la vida del exsenador. El espacio también recibía encuentros y exposiciones.

Así era por dentro el memorial de Jaime Guzmán. Agencia UNO.

Todo desapareció, y fue reemplazado en su totalidad por el nuevo centro de monitoreo de Las Condes. En tanto, la escultura de la parte superior –que significó una demanda por parte de su autora contra la UDI por réplicas no autorizada– se mantiene tal cual. Lo que si, es casi imposible identificar que la estructura es un memorial a Jaime Guzmán, ya que ahora solo tiene una pequeña placa que lo indica, ubicada en un espacio poco visible de la obra total, y que por cierto, mantiene un notorio desgaste.

Este año la municipalidad reforzó la iluminación del monumento para resaltar la escultura.

Placa poco visible a los pies de la escultura del memorial.

Los motivos detrás del cambio del memorial de Jaime Guzmán

La decisión de tomar el drástico cambio del memorial de Jaime Guzmán se tomó durante la administración anterior. El motivo principal gira en torno a las constantes vandalizaciones que sufrió el monumento desde 2011 a la fecha. De hecho, se mantuvo cerrado desde 2021 hasta este año, que se abrió con un nuevo nombre.

Precisamente en los años 2019 y 2021 sufrió los ataques más significativos, en el que fueron quebrados su vidrios, y rayada la fachada del memorial. Esto no dejó indiferente a concejales de Las Condes que presentaron sus inquietudes en su momento por este cambio.

En abril de este año, en el marco de un nuevo aniversario del asesinato de Guzmán, ediles republicanos cuestionaron a la fundación a cargo del monumento, por no hacerse cargo de mantenerlo como era originalmente. De igual forma, hubo concejales que advirtieron que las principales críticas eran contra el Estado, por no garantizar protección.

Vandalización del memorial en 2021. Foto: Agencia UNO.

Guillermo Ureta, concejal UDI, defendió en su momento a la fundación y la municipalidad. De todas formas, afirma que “claro que hay molestia. El tema es que hoy todo funciona por el miedo, producto de la aceptación de la violencia contra las instituciones y los referentes de la historia reciente”.

Al mismo tiempo, remarca que “espero que podamos lograr en un tiempo más adelante, que se instale una estatua de Jaime Guzmán, que es lo que corresponde a una sociedad libre e inclusiva”.

Los detalles del nuevo Centro de Monitoreo Urbano de la comuna

En agosto del año pasado, bajo la administración de la exalcaldesa Daniela Peñaloza, se anunció la inauguración del centro de monitoreo urbano de Las Condes.

Consiste en una amplia oficina que cuenta con equipos y tecnología que permitirán reforzar la seguridad de la comuna. Este tiene supervisión y el control de distintas actividades dentro de la comuna, y emula sistemas implementados en grandes ciudades como Buenos Aires.

Se basa en visualización, gestión y análisis en tiempo real, asistida por inteligencia artificial generativa, e inferencia en su segunda etapa.

La nueva cara del memorial de Jaime Guzmán, sin referencias a su figura al interior. Foto: Francisco Paredes The Clinic.

De todas formas, ahora se planteó que el centro ubicado en el memorial de Jaime Guzmán tenga un enfoque más completo, no solo orientado a la seguridad, para potenciar la calidad de vida de Las Condes.