El consejo de Tiago Correa a actores chilenos, tras nueve años fuera del país: “México no te va a abrir espacio si no hablas como mexicano”

Después de casi nueve años radicado en México, Tiago Correa regresó a Chile por unas semanas para filmar la comedia "El Pádel es Nuestro", dirigida por Gabriela Sobarzo. El actor aprovecha esta pausa en su carrera internacional para reencontrarse con colegas chilenos, mientras sigue participando en proyectos en México y plataformas como Netflix y Prime Video, consolidando su trayectoria fuera del país.

Hace nueve años años, el actor Tiago Correa decidió radicarse en Ciudad de México, dejando atrás un nombre conocido en la industria local y una trayectoria en teleseries y series. Desde entonces no había vuelto a grabar en Chile, hasta ahora, con la comedia “El Pádel es Nuestro”, dirigida por la chileno-argentina Gabriela Sobarzo.

La película, estrenada el viernes 19 de septiembre, lleva casi 10 días en el Top 10 de cinco países de la región, incluyendo Argentina y España. Un éxito de la mano de Sobarzo, que se ha consolidado en plataformas, especialmente en Amazon Prime, con títulos como “S.O.S. Mamis” y “Perra Vida”, codirigida junto a Felipe Braun.

Para el actor nacional, estas películas las define como “domingueras” o de “regaloneo”: “Creo que ese es un nicho que la productora (Tiki Group) tiene muy claro. Tanto Miguel Ascencio, como productor, y en específico Gabriela, lo están desarrollando muy bien. Están entendiendo cuál es el perfil del público y cuáles son sus necesidades dentro de este tipo de comedia. Y eso se lo aplaudo, porque tenerlo claro significa comprender quién es el público, qué es lo que busca y qué tipo de liviandad espera de la comedia”.

El actor también destaca el momento de la directora, que el año pasado estrenó “María Me Muero!”, ubicada entre las siete películas más taquilleras de 2024. “Me parece que se ha posicionado como la directora mujer de este género de comedia”, celebra Correa, quien además aplaude que una “coterránea” alcance el éxito internacional.

La grabación en Chile

Para Correa, la grabación de “El Pádel es Nuestro” significó venir a Chile por tres semanas y reencontrarse con actores, actrices y equipo técnico que no veía desde la última vez que grabó en el país, con “Tira”, serie de Boris Quercia.

Sobre el desafío de grabar en tan poco tiempo, dice: “Tienes que llegar con el personaje súper claro, con una buena preparación antes, y lo rico de hacer eso en comedia es que uno puede jugar mucho”.

“Fue maravilloso. Y lo más lindo fue toparme con gente en el set que no veía hace ocho años. Antes, cuando yo estaba, eran los asistentes, y hoy por hoy eran jefes de equipo. Vernos después de tanto tiempo, encontrarnos y contarnos la historia, fue emocionante. Pensé: guau, esta fue la familia que me hizo crecer como actor”, dice Correa.

Más allá de su papel en la película de Amazon Prime Video, Tiago Correa hoy forma parte de “Amanecer”, telenovela mexicana producida por TelevisaUnivisión, el conglomerado de entretenimiento más grande de ese país, enfocado en contenido para el público hispanohablante tanto en México como en Estados Unidos.

—¿Cómo ha sido el camino hasta ahora en México?

—Ha sido un camino largo, súper bonito, de mucho crecimiento personal e íntimo. Dejar el lugar seguro que era Chile para mí, con contrato, con un nombre ya establecido, con relaciones con directores y productores, fue un gran desafío. Venir a México a buscar un sueño, que era internacionalizar mi carrera, significó mucho aprendizaje; fue volver a empezar, aunque con más herramientas que la primera vez que partí en Chile.

Pero igual fue picar piedra. Los primeros cuatro años fueron eso: picar piedra, construir los cimientos de lo que vendría después. Y hoy, haber hecho varias series para plataformas como Netflix y Prime Video en México, y estar ahora metido en Televisa, es muy gratificante. Miro para atrás y pienso: “Vamos bien”. No hemos llegado todavía a la meta, pero vamos muy bien.

—¿Cuál es nivel chileno en comparación a los actores mexicanos?

—Cuando tú sales de Chile y empiezas a relacionarte con otros medios y industrias, te di cuenta que las y los chilenos, actores y actrices, tienen un nivel brutal, brutal. Entonces, es muy rico para mí poder estar representando el el el talento chileno, y estoy feliz, estoy muy orgulloso de dónde he llegado, creo que soy de los de los pocos talentos chilenos que estamos que estamos haciendo carrera afuera.

—¿Otros actores y actrices chilenos le han pedido consejos o ayuda para abrirse un lugar en México?

—Un montón. Muchos me escriben por Instagram, algunos que están comenzando su carrera y otros con más trayectoria. Me dicen: “Oye, Tiago, ¿cómo lo hiciste? Puta, ayuda”. Todos preguntan: “¿Cómo lo haces? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se qué?”. La verdad es que lo que yo siempre he intentado es tratar de acortarles el camino a ellos.

—¿Y funciona?

—El tirón de oreja para nosotros, como gremio chileno, es que somos muy cómodos. Me he topado con que he hecho reuniones, he contactado y entregado los contactos de managers y productores, pero siento que a muchos chilenos les cuesta salir del país. Somos un país muy rico, se vive bien, a pesar de los problemas, y hasta cierta cantidad de años atrás la televisión podía mantener un estatus de vida muy bueno para actrices y actores. Eso ya no existe.

El nivel local

Correa también destaca lo que hoy hace Fábula a nivel nacional de poder producir series para plataformas. “A pocas productoras, como Fábula, les ha pasado lo que a ellos: lograron fama internacional y hoy llevan a las plataformas a decir “ok, aquí hay una casa productora con un Oscar en la vitrina y con varias nominaciones”. Eso me parece increíble, porque significa potenciar la industria. Y yo lo aplaudo a Juan de Dios y a Pablo, porque han logrado hacerlo”.

Sus objetivos en México

El actor recuerda que, cuando se fue de Chile, muchos le dijeron: “¿Para qué lo vas a hacer? Si en México se actúa peor”. Para Correa eso del formato. “Esta es una industria enorme y, cuando uno llega, se da cuenta de que aquí está lo horrible, lo malo, lo mejorcito, lo súper bueno, lo excelente y también las películas que todos los años compiten fuerte en los Oscar. Entonces, es maravilloso”.

—¿Cuáles son los objetivos que te quedan por cumplir en México?

—Hoy por hoy estoy dedicado cien por ciento a ir pasito a pasito, año a año, consolidando mi nombre dentro de una industria que es tremendamente competitiva, donde los actores con los que compito en los castings son nombres que incluso han tenido nominaciones al Oscar.

Hoy mi foco es seguir consolidando mi nombre como actor en México, y a largo plazo, llegar hasta donde mi talento me lleve. Ojalá también seguir ampliando a otras industrias, como la europea, donde ya tuve la oportunidad de trabajar en la serie Sky Rojo.

—Cuando haces una entrevista y hablas en mexicano, en tus videos hay chaqueteo por cambiar de acento. ¿Qué te produce eso?

—Me encanta, para mí es un piropo escondido. Cada vez que lo leo —de hecho, justo antes de hablar contigo lo volví a leer— había un mensajito en Instagram que decía: “Oye, pero no estás hablando como chileno”. Mis papeles en México no son de chileno, son de mexicano en México. Y cuando me lo dicen pienso: “Bacán, lo logré”. Porque es algo súper difícil.

Si lo conecto con lo que me decías antes, sobre haber ayudado a otros actores a salir de Chile, el primer consejo que doy es: uno, sal de Chile y quédate seis meses acá; y dos, habla como mexicano. México no te va a abrir espacio si no hablas como mexicano. Y si lo hace, será porque hay un personaje chileno en una producción mexicana, lo que pasa cada quince años.

Su análisis del momento chileno

El actor chileno dice que Pedro Pascal le está haciendo un favor enorme a la industria porque está poniendo de moda ser chileno, pero la realidad es que uno tiene que poder hablar en ese acento, algo que para él fue duro y que necesitó de un coach trabajando seis horas diarias para poder sacarse el acento chileno.

“Donde yo vaya o quiera migrar, voy a tener que aprender a hablar ese idioma. Si me quiero ir a Estados Unidos, tengo que hablar lo mejor posible, y probablemente siempre voy a ser el latino en Estados Unidos, a no ser que lo hable perfecto”, dice Correa.

Antes de cortar la videollamada, el actor dice que, claro, le gustaría seguir haciendo más proyectos en Chile, pero que hoy también puede decidir si quiere tomarlos o no.

“El cine y lo visual chileno está viviendo un auge silencioso, paulatino, pero a nivel de cinematografía, o sea, punto. Tenemos directores jóvenes y directoras jóvenes que la están rompiendo, y eso es buenísimo”, reflexiona Correa.

Eso sí, dice que la televisión está al debe. No los actores, porque eso sí está, sino la gente que está haciendo televisión. Y lo último es que TVN también agarre su voz de mando y empiece a hacer otro tipo de programas, no competir cien por ciento con la televisión privada, sino hacer cosas para la gente”, finaliza el actor.