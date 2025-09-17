Negocios17 de Septiembre de 2025
Gigante china negocia compra por más de US$4.000 millones para tomar control total de Transelec, líder en transmisión eléctrica en Chile
La gigante china Southern Power Grid Co., que ya posee un 28% de Transelec, estaría en una etapa avanzada en las negociaciones para adquirir la participación restante de la compañía.
La gigante china Southern Power Grid Co., que ya posee un 28% de Transelec, se encuentra en etapa avanzada de negociaciones para adquirir la participación restante de la compañía, según fuentes de Bloomberg.
El segundo mayor operador de red eléctrica de China, estaría considerando asociarse con el administrador de activos alternativos centrado en América Latina Patria Investments Ltd. y un fondo soberano de riqueza chino para ofertar por las participaciones en manos de tres fondos de pensiones canadienses, señalaron fuentes conocedoras de las tratativas cuyas identidades prefirieron mantener reservadas.
El posible acuerdo, que se ha estado negociando durante aproximadamente dos años, podría estar valorado en más de US$4 mil millones, plantea el medio antes mencionado.
Las compañías podrían llegar a un acuerdo en las próximas semanas, indica Bloomberg, añadiendo que las conversaciones continúan y que aún no se han tomado decisiones definitivas. Y es que las partes aún necesitarían obtener la aprobación de los reguladores chilenos para un acuerdo, lo que podría ser un desafío dado que China ya controla gran parte del mercado de distribución de energía del país.
La operación también requerirá el visto bueno de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y otros entes reguladores chilenos, en un contexto de creciente escrutinio sobre el control extranjero de infraestructuras críticas. Aunque adquisiciones previas de empresas chinas en el sector eléctrico han sido autorizadas, el debate público se ha intensificado por los riesgos asociados a la concentración de activos críticos.
El rol clave de Transelec
Cabe recordar que Transelec es la mayor empresa de transmisión eléctrica de Chile. Opera líneas de alta tensión y conecta centros de generación con distribuidores para integrar la creciente capacidad renovable a la red eléctrica. Cuenta con más de 10.000 kilómetros de líneas eléctricas en todo el país.
Southern Power compró su participación actual en Transelec a Brookfield por alrededor de US$1.300 millones en 2018. La compañía china ha estado expandiendo su alcance en América Latina, incluida una adquisición de aproximadamente US$3.000 millones de los activos peruanos de Enel SpA.
Además de China Southern Power, State Grid Corp. of China tiene una presencia significativa en Chile, habiendo adquirido empresas como Chilquinta Energía SA y Compañía General de Electricidad SA, conocida como CGE, a principios de esta década.
