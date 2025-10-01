El largo camino de vuelta a las canchas de Domingo Saavedra para jugar el partido clasificatorio de los Cóndores a Australia 2027: “Fue un día soñado”

En marzo de este año, el centro de las selección chilena sufrió el corte de ligamento cruzado de su rodilla derecha. Después de un largo proceso de recuperación, el jugador formado en Old Boys volvió a las canchas para el partido que clasificó a Chile a su segundo Mundial de rugby en la historia. "Fue una vuelta soñada. Y me reafirma que todo pasa por algo, quizás me tenía que lesionar para llegar a este momento. Estoy muy contento", comenta Saavedra.

El 1 de marzo de 2025, Selknam -la franquicia profesional de rugby de Chile- se enfrentaba a Dogos XV por la tercera fecha del Super Rugby Americas (SLAR). A pesar del triunfo agónico del cuadro nacional por 45-40, la preocupación se centraba en un jugador: Domingo Saavedra. Corría el minuto 12 del encuentro y el capitán de los chilenos yacía en el piso mientras se tomaba su rodilla en medio de la cancha del CARR. Saavedra tuvo que ser reemplazado y las alarmas se encendieron en el cuerpo técnico. Y lo que muchos temían se confirmó unos días después: corte de ligamento cruzado de su rodilla derecha, lo que dejaría al jugador fuera de las canchas como mínimo seis meses.

“El tratamiento será mediante una cirugía para posteriormente comenzar su rehabilitación hacia el reintegro deportivo. Actualmente se encuentra en buenas condiciones para realizarse la cirugía dentro de la semana, caminando sin dificultad y con terapia física preoperatoria bien tolerada”, dijo Michael Marsalli, director médico de Chile Rugby.

Por su parte, Saavedra escribió en sus redes sociales: “Acá vamos de nuevo. Segundo LCA, camino conocido…sé que me va a dejar más de algún aprendizaje”. Y es que como bien mencionó el centro de los Cóndores, esta lesión ya era conocida. La primera vez que la sufrió fue un 22 de mayo de 2022, en el partido por semifinales del SLAR que le dio a la franquicia chilena el paso a la final del torneo tras superar a 16-10 a Jaguares XV. Pero esa vez fue en su rodilla izquierda.

El jugador chileno formado en Old Boys estuvo fuera de las canchas por el resto del año y se perdió el partido clasificatorio al Mundial de Francia 2023, donde los Cóndores vencieron a domicilio a Estados Unidos para asegurar por primera vez en su historia un cupo en una cita planetaria. Pero Saavedra se recuperó, y fue parte fundamental del equipo que disputó el Mundial. Es más, fue titular en todos los partidos que jugaron los dirigidos por Pablo Lemoine.

Una vuelta a las canchas justo a tiempo

El camino de vuelta a las canchas de Domingo Saavedra no fue sencillo. Incluso, tiene el registro en su TikTok, donde grabó distintos episodios de su recuperación para volver a jugar por los Cóndores. Después de ser parte del staff de Lemoine como coach asistente de defensa para los partidos frente a Rumania y Brasil, donde estuvo al borde de la cancha acompañando a sus compañeros de equipo, finalmente el 8 de agosto Chile Rugby anunció que Saavedra volvería a sumarse a los entrenamientos de cara al partido frente a Uruguay por la final sudamericana.

Chile cayó frente a los Teros y tuvo que enfrentar el repechaje mundialista frente a Samoa. Saavedra no estuvo presente en el partido de ida frente a los polinésicos en Salt Lake City. Pero sí estuvo presente en el Estadio Sausalito en la memorable clasificación de los Cóndores el pasado fin de semana, una jornada que quedará para siempre en la memoria de Saavedra. En conversación con The Clinic, el centro de la selección chilena asegura que los nervios por la vuelta a las canchas se sintieron por la importancia del partido, que es considerado uno de los más importantes en la historia del rugby chileno.

“Siendo honesto es el partido que he estado más nervioso en mi vida. Me ha tocado jugar harto: partidos del Mundial, de clasificaciones previas, pero este tenía una sensación distinta. Estábamos en condiciones perfectas para clasificar con el apoyo de la gente, estábamos definiendo de local. Personalmente me tocaba volver de una lesión así que entendía lo importante que era. Fue un día soñado”, relata.

Sobre el papel que jugó el público en las tribunas del recinto viñamarino, Saavedra comenta que “adentro era una guerra. Era realmente medirse con quién era más fuerte con este equipo samoano donde todos pesaban más de 100 kilos. Estuvo duro, pero con el apoyo de la gente, con esa marea roja y con el ruido que estaban haciendo, la verdad que fue mucho más fácil y le dio un condimento extra muy lindo“.

El próximo desafío de los Cóndores: ganar un partido en el Mundial de Australia 2027

Después de cumplir el objetivo en Viña del Mar, fue su hermano, Clemente Saavedra, el capitán de los Cóndores, quien dijo que ahora el desafío era buscar una victoria en Australia 2027. Domingo coincide: “Creo que de todas maneras el próximo objetivo es salir a ganar un partido mundialista. Y, por qué no, buscar clasificar al próximo Mundial de forma directa. Queda mucho tiempo, no va a ser fácil, pero vamos a sacarnos la cresta entrenando. Pero cuando este grupo se propone algo lo puede lograr”.

A su vez, para el back de la selección es una prioridad llevar el rugby a todos los rincones del país para seguir masificando la disciplina. “Quiero seguir disfrutando esto y llevar el rugby a todo chile, al extremo norte y al sur, a la cordillera, a Rapa Nui. Donde hayan chilenos queremos que el rugby llegue, que siga creciendo y poder compartir este deporte con los valores que tiene: con compañerismo, respeto y disciplina, creemos que podemos seguir creciendo como país. Queremos que el rugby sea el segundo deporte más grande de Chile”.

Además, recalca la importancia de Selknam en el desarrollo del rugby profesional en el país, que abrió muchas puertas y marcó un antes y un después en el deporte en Chile. “Como primera generación que jugó por Selknam, tenemos una suerte impresionante del momento que nos tocó llegar al rugby chileno. Y es una responsabilidad: sabemos que todo lo que hacemos es para pavimentar un camino a los futuros rugbistas. Que un niño me diga el día de mañana ‘quiero ser rugbista profesional, que sea una posibilidad real. Estamos trabajando por eso“.

Y agrega: “El trabajo en los Cefar, en las regiones, el apoyo en las clínicas que están haciendo Martín (Sigren) y Marcelo (Torrealba), demuestran que el rugby en Chile está creciendo muchísimo y para mí no tiene techo. Somos un país grande, y creemos que esta es la oportunidad para el rugby en Chile siga creciendo“.

Domingo Saavedra confiesa a The Clinic que sí soñó que su vuelta a las canchas fuera en el partido definitorio para clasificar al Mundial. “Puede sonar fácil decirlo ahora, pero en el minuto que me lesioné, me puse altiro como objetivo volver lo antes posible para estar a disposición para estos partidos. Estoy muy orgulloso de que lo pude hacer. No lo hubiera hecho sin el apoyo de mi familia, mi polola, de los kinesiólogos y el equipo médico que me ayudaron. Fue una vuelta soñada. Y me reafirma que todo pasa por algo, quizás me tenía que lesionar y llegar para este momento. Estoy muy contento“.