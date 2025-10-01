La trama tras el fallo que obligó a autopista a pagar más de $60 millones a familias de víctimas de accidente ocasionado por mal estado de la carretera

La Corte Suprema condenó a la Concesión Vial Rutas del Loa a pagar una indemnización de más de 60 millones de pesos por su responsabilidad en un accidente que dejó dos fallecidos, ocurrido en la Ruta del Loa. Esta corresponde a la autopista concesionada que une Antofagasta y Calama, apodada "la ruta de la muerte" por medios de comunicación locales. La justicia determinó a la autopista como responsable debido a la falta de mantenimiento de la ruta: presentaba un desnivel de 10 centímetros sin señalética de advertencia.

La Corte Suprema condenó a la Concesión Vial Rutas del Loa a pagar más de $60 millones ($60.000.000 por daño moral y $1.011.396 por daño emergente). Esto, debido a su responsabilidad en un accidente causado por la falta de mantenimiento de la ruta concesionada entre Antofagasta y Calama. El hecho ocurrió el 22 de septiembre de 2019 y dejó dos fallecidos.

El tribunal estableció que la causa base del accidente es “el mal estado del camino no señalizado”, lo que incluía un hundimiento en la calzada. “La causa basal del accidente fue el hundimiento o depresión de la carretera en un punto de peralte de la curva, lo que generó la inestabilidad del vehículo sacándolo de la pista correcta”, dicta el fallo. El desnivel en la autopista se produjo por una filtración de agua que deterioró el suelo.

El 31 de mayo de 2024, la empresa demandada presentó un recurso de casación para anular la sentencia. Sin embargo, este 1 de octubre, la Corte de Suprema lo rechazó y confirmó la condena.

“Actitud manifiestamente negligente”: La resolución de la justicia sobre la responsabilidad de la autopista en el accidente

El tribunal descartó la posibilidad de que la responsabilidad fuera del conductor. “No se acreditó la existencia de un exceso de velocidad ni falta de atención a las condiciones del tránsito del momento, como pretendía la demandada Ruta Del Loa Concesionaria S.A”, dicta el fallo.

El fallo indica que la vía presentaba un desnivel de aproximadamente 10 centímetros, situación que lo llevó a perder el control del vehículo, traspasando al otro lado de la vía y colisionando de frente con un segundo auto. A pesar del hundimiento, la vía no contaba “con la respectiva señalización de advertencia, u otra señal o letreros advirtiendo las condiciones en mal estado del camino”. El conductor viajaba con su esposa, dos hijas, y nieto.

La empresa “tenía la obligación de adoptar medidas que evitaran daño a terceros, resguardando la

seguridad vial de la ruta que se le entregó en concesión”, establece el tribunal.

Sin embargo, “ni siquiera fue capaz de conocer que la ruta se encontraba con defectos groseros y detectables, capaces de provocar accidentes graves a los usuarios, lo que denota la falta de adopción de medidas básicas de seguridad, incurriendo así en una actitud manifiestamente negligente infringiendo los deberes que la normativa y el contrato de concesión le imponían”, sentencia el fallo.



