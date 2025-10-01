Pedro Lea Plaza, candidato a diputado republicano: “Mi meta política es sacar a la izquierda del distrito 11”

El aspirante a llegar al Congreso calcula que la derecha quedará representada en los seis escaños que otorga la zona electoral en la que compite, donde actualmente un solo diputado actualmente es de izquierda. "Habrá un triunfo aplastante", augura..

El año pasado fue candidato a la alcaldía Lo Barnechea. Hoy su mirada apunta hacia el Congreso. Pedro Lea-Plaza, abogado de la Universidad Católica, expresidente de las juventudes de la UDI en su momento, hoy es una de las cartas que ofrece el Partido Republicano en el distrito 11, del sector oriente de Santiago, en el que Lea-Plaza tiene como objetivo dejar sin representación a la izquierda oficialista, que va en dos listas separadas, lo que podría, según calcula, darle la opción a la derecha de quedarse con toda la representación de la zona.

—¿Por qué vuelve a ser candidato?

—Primero porque claramente tengo una vocación política que me tira y me llama desde hace muchos años. Y se está dando la oportunidad de desarrollar esa vocación hoy ayudando a José Antonio Kast. Creo que José Antonio será el próximo presidente y va a necesitar un Congreso que lo ayude a legislar y también a fiscalizar. Al final del día el trabajo de un diputado es eso: llevar en el Parlamento los aspectos técnicos, de hacer leyes, y también fiscalizar para hacer un mejor Estado, país y tener bien común. Con mi experiencia y mi edad a esta altura de la vida me resulta conveniente y bueno ayudarle a José Antonio en el Congreso.

—¿Qué discurso defenderá en el Congreso?

—Lo que me gusta es dar resultado. En general los políticos prometen pero no cumplen. En general. En campañas se promete y promete, y finalmente los resultados son malos o definitivamente no hay, y las políticas públicas son malas y no pasa nada. Yo estoy acostumbrado a dar resultado. Me he formado siempre en el mundo privado en donde los resultados son los mandan. Uno se propone cosas y las saca adelante y dan resultado. Creo que esto dará resultado y esta experiencia en el mundo privado me permite a mí creer que si uno se propone una meta, la va a cumplir. Y tiene cumplirla. No puede andar dando excusas.

—¿El distrito 11 está bien representado?

—Eso es un tema que lo tendrían que contestar los electores, si es que sienten bien representados es una cosa de ellos.

—Usted también es elector.

—Como vecino del distrito 11 no me siento bien representado. Muchos de los actuales diputados no han dado el ancho. Han votado mal. Aquí lo que importa, más que los discursos, es que voten bien y que hagan bien el trabajo fiscalizador. En eso no han andado bien.

—¿A quién se refiere con los que no han andado bien?

—Principalmente (Tomás) Hirsch. Ha sido un diputado que siempre está por el lado de obstruir, de dar problemas. Nunca ha dado el ancho para facilitar las cosas y termina votando por más impuestos, más trabas, más problemas el emprendimiento y a crecer económicamente. Están más orientados a dar problemas que a ofrecer soluciones.

—¿Cuál es su meta como candidato?

—Mi meta política y también como candidato es sacar a la izquierda del distrito 11.

—¿Y cómo ve a sus contendores de izquierda?

—Ellos hacen su campaña, muestran lo que tienen. Propuestas no he visto ninguna, sino que las he visto atacando a José Antonio que haciendo propuestas concretas. El electorado va a reaccionar y sabe con quién está hablando. Ellos serán fuertemente castigados en la elección por su desempeño, el que es sin resultado y solo con obstrucción al crecimiento económico. El país ha dejado de crecer por culpa de ellos.

Lea-Plaza y el distrito 11: "Probablemente habrá un resultado de 3-3 (a favor de Chile Vamos y de la 'Nueva Derecha')

—¿Es el distrito 11 el lugar donde el Partido Republicano puede tener más candidatos electos?

—Aquí habrá un triunfo aplastante del sector de la derecha, centro derecha y del centro y todo lo que representan personas profesionales, de alto nivel técnico y de alto nivel técnico, que permitirán darle desde el distrito 11 un sentido mejor a la labor parlamentaria. Eso se va a a ver manifestado en la elección. Pienso que habrá un buen resultado, tanto para el sector de Chile Vamos y Demócratas, y el pacto de republicanos, socialcristianos y libertarios. Probablemente habrá un resultado de 3-3, tres de cada pacto, y trabajaré para ser uno de los tres.

—Hace un par de meses el memorial de Jaime Guzmán, dependiente de la Municipalidad de Las Condes, comenzó a ser una oficina municipal. ¿Qué le parece?

—La figura de Jaime Guzmán es emblemática en la historia de Chile. Jaime fue un senador de la República elegido democráticamente que fue asesinado por la izquierda y su muerte macabra fue celebrada ha sido celebrada, hasta hace poco tiempo, por personas que hoy están gobernando. Sin ir más lejos, el mismo Presidente de la República. Vulnerar la memoria de Jaime es doblemente grave, porque es una afrenta al espíritu democrático, espíritu republicano, y sólo se entiende de personas desquiciadas capaces de vestir una prenda que muestra a Jaime Guzmán asesinado. De eso tenemos que limpiar este país. Lamentablemente el sistema ha permitido que alcancen ciertos grados de poder, pero eso va a quedar corregido en noviembre.

—El punto era que Las Condes convirtiera el memorial en una oficina pública.

—Me comprometo, cuando sea diputado, a hacer todas las gestiones necesarias para recuperar la dignidad y el lugar de honor que merece la figura de Jaime Guzmán. Debe cumplir la función para qué fue construido.

—Si es electo diputado y se pone sobre la mesa la discusión del aborto en tres causales, ¿tocaría ese tema? ¿Votaría por derogar la ley?

—Los próximos cuatro años de legislación serán de emergencia para tratar de recuperar y levantar una situación dramática que estamos viviendo. Los temas de fondo y el tema que menciona son temas que habrá que discutir algún día. Sin duda que se deben conversar, pero no es el momento de legislar y de introducir cambios en esa materia, porque el foco de todo el Parlamento y del Gobierno tiene que estar enfocado en reducir el tema de la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado que tiene capturado gran parte de nuestro país. Además se deben generar las condiciones para un crecimiento económico que le de más trabajo a la gente.

Lo que se necesita es paz, seguridad y trabajo para que las personas comunes y corrientes se ganen la vida, sea del nivel socioeconómico en el que estén. Los temas de fondo ya se tratarán y se conversarán algún día, y veremos qué es lo mejor para el país, el bien común que queremos construir en el largo plazo. Pero hoy emergencia, seguridad y trabajo.

—¿El resto se verá después?

—El resto se verá después. Ya habrá que conversar estos temas que son muy interesantes, pero que hay que mirar con altura de miras y con madurez cívica.