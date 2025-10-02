La incómoda posición en que quedó Matthei en medio del duro enfrentamiento público entre el Presidente Boric y Kast

El round entre el mandatario y el exdiputado ha relegado de la discusión a la candidata de Chile Vamos, algo que no ha pasado inadvertido entre miembros de las filas republicanas que consideran que el conflicto puede ser beneficioso electoralmente para Kast, sobre todo ante el intento de posicionarse como el candidato que represente de mejor manera el "cambio" frente al actual gobierno. Matthei, de todos modos, ha buscado destacar sus diferencias con el republicano y continuar en su búsqueda de conquistar a un electorado amplio.

Compartir

Dos días consecutivos de enfrentamiento público arrastra el Presidente Gabriel Boric y el candidato presidencial José Antonio Kast luego de que el primero utilizara parte de su cadena nacional del Presupuesto —realizada el día martes— para criticar una propuesta de campaña del abanderado republicano.

Sin mencionar al autor del plan, Boric tildó de “irresponsable” el recorte fiscal de 6 mil millones de dólares —el cual precisamente es impulsado por Kast— por no decir de dónde pretenden hacerlo. “Es imposible recortar 6 mil millones de dólares sin afectar derechos sociales sociales como la PGU”, añadió.

Aquello generó un tenso round entre ambos. Kast respondió ayer que la arremetida del mandatario es un acto de “corrupción, mentiras y cobardía”, al utilizar una cadena nacional para cuestionar una propuesta de un candidato en particular. De hecho, dijo no recordar otro acto similar de un mandatario.

Y hoy el Presidente rebatió: “Conversar de políticas públicas no es cobarde, es democrático, quizás a algunos no les gusta eso”.

Así, La Moneda volvió a poner el foco en el candidato José Antonio Kast a menos de dos meses de la primera vuelta, sumando un nuevo episodio de tensión con el abanderado republicano, al cual algunos ministros ya habían cuestionado hace unas semanas por otras de sus medidas para un eventual gobierno, como es la que modificaría la reforma de pensiones, con el denominado “Chao, préstamo”.

Foto: Agencia UNO

Conflicto que podría beneficiar a Kast, a juicio de los republicanos

La decisión del Gobierno ha tenido otra consecuencia, que ha sido advertida entre dirigentes republicanos: la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, ha quedado relegada en la discusión, justo en días en que en la coalición han apostado a remontar en las encuestas poniendo incluso como fecha la quincena de octubre para estar en una situación de “empate técnico”, como sostuvo el timonel de la UDI, Guillermo Ramírez.

A juicio de algunos republicanos, el conflicto que han sostenido con el mandatario puede ser favorable electoralmente, ya que esto -sostienen- los ayudaría a reposicionarse como la candidatura que mejor representa el “cambio versus continuidad” al aparecer enfrentados al Gobierno. En el partido además decidieron ajustar la línea estratégica de su campaña y relevar sus propuestas en materia de seguridad.

Matthei, no obstante, ha buscado tener protagonismo dentro de la discusión mediante la presentación de una serie de medidas en las cuales transparenta cómo planea financiar algunos de los proyecto de su programa, algo que precisamente cuestionan que no ha hecho José Antonio Kast.

Se trata de algo que han tratado de relevar en las últimas semanas. “Podemos asegurar que no es posible cortar 6 mil millones de dólares en 18 meses sin afectar el presupuesto social”, sostuvo ayer la exalcaldesa.

Foto: Agencia UNO

Asimismo, la directiva de la UDI, comandada por el diputado Guillermo Ramírez, también buscó marcar presencia ante las declaraciones del Presidente Boric en su cadena nacional al llegar esta mañana hasta la Contraloría para pedir un pronunciamiento al órgano bajo el criterio de que el mandatario habría realizado un acto de “intervencionismo” electoral.

En Chile Vamos, de todos modos, aseguran que Matthei no busca aparecer como una opción polarizante y destacan que planea continuar su estrategia de relevar sus propuestas y salir a la búsqueda de un electorado amplio, que incluso considera a personas identificadas con la centroizquierda que no están dispuestas a apoyar a Jara.

En la coalición, de hecho, confían en que puede existir un votante oculto que no se siente identificado por los extremos y que se puede sentir atraído a medida que se acerque la elección.