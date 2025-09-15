La entrada del “laguismo” en la campaña de Matthei con el que la candidata busca hacer guiños al electorado de centroizquierda

La abanderada de Chile Vamos ha optado por relevar un mensaje convocante y la búsqueda de alianzas transversales, alejadas de los "polos". En ese marco, en su entorno destacan el trabajo de figuras que han sido cercanas al expresidente Ricardo Lagos dentro de su comando, así como también los apoyos que ha recibido por quienes fueron parte de la Concertación y que buscan una alternativa ante Jeannette Jara. Clave ha sido el papel de nombres como Matías de la Fuente, Gonzalo Rojas-May e Isidro Solís.

Conformes quedaron en el comando de Evelyn Matthei con el desempeño de su candidata en el debate del pasado miércoles, en el cual la abanderada de Chile Vamos buscó transmitir un discurso convocante y optimista del país.

En su equipo aseguran que la performance logró mostrarla como una carta competitiva y que ello quedó reflejado en el resultado de algunas encuestas dadas a conocer el fin de semana, como Cadem, que le otorgó un 18% de las preferencias en la papeleta de primera vuelta (2 puntos porcentuales más que en la última medición). Lo mismo ocurrió en la medición de la Cosa Nostra que le dio un 20% de adhesión. En ambos casos recortó la distancia con José Antonio Kast, el abanderado del Partido Republicano.

Así, en su entorno consideran que su despliegue posterior a las Fiestas Patrias, con la campaña ya en marcha, servirá para consolidar su repunte en los sondeos. Varios consideran clave continuar mostrándose como una opción capaz de convocar a mayorías que vayan más allá de la derecha.

En ese marco, en su comando destacan cómo la candidata ha conseguido ir sumando a nombres que están identificados con el gobierno del expresidente Ricardo Lagos, militante del PPD que hasta el momento no ha dado alguna señal de apoyo en la carrera presidencial. Solo lo hizo de cara a las primarias del oficialismo, cuando dio su respaldo a Carolina Tohá, quien resultó ampliamente derrotada por Jeannette Jara (PC).

Búsqueda de alianza transversal, alejada de los “polos”

En el equipo de Matthei, por ejemplo, destacan la entrada de dos asesores recientemente reclutados por Juan Sutil —empresario a cargo del área estratégica de la campaña—, como son Matías de la Fuente y Gonzalo Rojas-May.

El primero fue jefe de gabinete de Ricardo Lagos y miembro del Partido Amarillos por Chile, que apoya a Matthei. De la Fuente cuenta con larga trayectoria en el diseño de campañas políticas. El ingeniero se sumó hace unas semanas y poco a poco ha comenzado a presentarse entre dirigentes de Chile Vamos, como ocurrió durante el relanzamiento de la campaña de la exalcaldesa del pasado 1 de septiembre.

Por su parte, el sicólogo Rojas-May —miembro de Amarillos e hijo del escritor y poeta Gonzalo Rojas— es un especialista en temas de estrategia y coaching, por lo que formó parte del equipo de expertos que preparó a la candidata para el debate.

Ambos, señalan en el comando de Matthei, simbolizan no solo un refuerzo técnico para la campaña, sino también simbólica hacia el electorado de centroizquierda moderada que antes respaldaba a la Concertación y que se sintieron huérfanos ante el triunfo de Jeannette Jara en las primarias.

En el equipo de Matthei destacan que así como ellos otro grupo de personas que han estado ligadas al “laguismo” también han dado su apoyo a la abanderada de Chile Vamos, tal como ocurrió con Vivianne Blanlot, exministra de Michelle Bachelet que también fue secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía con Ricardo Lagos.

Lo mismo ocurrió con Isidro Solís, exministro de Justicia que durante el gobierno de Lagos ejerció como subsecretario de Aviación y de Minería, y que actualmente colabora en el comando de Matthei. De hecho, ayudó en la preparación para el debate y la misma abanderada señaló en una entrevista con Pedro Carcuro que consideraría a Solís como posible ministro de Seguridad.

En la misma lista está Álvaro Briones, exsubsecretario de Economía con Patricio Aylwin que durante su posterior período como embajador en España organizó el seminario “Las Fuerzas Armadas y la transición a la democracia: los casos de España y Chile”, que se consideró un hito en el acercamiento entre figuras del PS y los militares. Entre los primeros estaba el propio Lagos.

Otros nombres que se mencionan son los del empresario y fundador de Amarillos Óscar Guillermo Garretón, un reconocido “laguista”, así como Sergio Solís, uno de los amigos de Ricardo Lagos.

En Chile Vamos indican que con esto se busca proyectar una alianza transversal, alejadas de los “polos”, capaz de reunir a equipos con experiencia dentro del Estado, clave en la narrativa de gobernabilidad que busca mostrar la candidata.

Al respecto, otro ingrediente lo sumó ayer la senadora y presidenta de Demócratas, Ximena Rincón, quien señaló en The Clinic que “muchos en la centroizquierda están arrepentidos de haber ido a una primaria con el PC y hoy ven a Evelyn Matthei como alternativa”.

Matthei, por otra parte, el fin de semana recibió el respaldo de uno de los dirigentes de la Democracia Cristiana, el alcalde de Coyhaique, Carlos Gatica.