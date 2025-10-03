Isidora Alcalde, candidata del Frente Amplio al distrito 11: “Yo soy de centroizquierda y siempre lo he sido”

La exconcejala de Las Condes asegura que su sector obtendrá uno de los seis escaños que ofrece la zona electoral por la que compite y que está arraigada a la derecha. Asimismo, dice que pertenece al sector de su partido que ha salido de los análisis y se ha abocado al trabajo en terreno. Y señala: "Lo importante en política es ser coherente, mostrar un trabajo que tenga sentido con lo que has realizado en los últimos años, sea donde sea que hayas estado".

“Quiero municipalizar el Congreso en forma y en fondo. Es la característica diferenciadora que tengo con el resto de candidatos”, dice Isidora Alcalde, exconcejala de Las Condes y hoy una de las cartas a diputada de su partido, el Frente Amplio, por el distrito 11 (Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina y Peñalolén).

En esta entrevista, Alcalde cuenta su interés en llevar al Congreso, si resulta electa, la “responsabilidad de fiscalizar“. Afirma que lo que necesita el Congreso es “la gestión municipal que están teniendo los alcaldes”, en donde destaca a los suyos, como Tomás Vodanovic (Maipú), Macarena Ripamonti (Viña del Mar) y Carla Amtmann (Valdivia). Y dice que su sector dentro del Frente Amplio —la mayoría ex Revolución Democrática (RD)— es el que ya superó el momento de los análisis —por los que dice que triunfó el Frente Amplio en un inicio— y que ahora está abocado a la materialización de esas conclusiones.

Asimismo, cree que el resultado de su distrito (que elige a 6 representantes) podría ser 5 a 1: cinco de derecha y una de izquierda, a diferencia del 6 a 0 que calcula la derecha.

—El Frente Amplio viene de una dura derrota en la primaria. ¿Cómo llegan los candidatos del partido a esta elección?

—Pertenezco a un sector del Frente Amplio que intenta trabajar más allá de los diagnósticos sociales, que intenta aterrizar estos diagnósticos en las comunas, los barrios y la gestión municipal. Si bien tuvimos un muy mal resultado, peor de lo que esperábamos, creo que hay liderazgos que han demostrado en la gestión municipal que se puede hacer política y que estos diagnósticos se pueden llevar en las comunas. Me refiero a Tomás Vodanovic, Macarena Ripamonti y Carla Amtmann.

Si bien tuvimos un mal resultado en primarias, tuvimos un buen resultado en las municipales con liderazgos nacionales. Hoy Vodanovic y Ripamonti son dos liderazgos de los mejores evaluados del país. Por lo menos yo, que vengo desde la gestión municipal, se me hace natural profundizar los trabajos bien valorados. Me posiciono desde ahí en mi campaña a diputación, entendiendo que siendo Gobierno es más difícil llevar una campaña que siendo oposición. Los que venimos de este sector del Frente Amplio, que ha superado los diagnósticos sociales y los ha llevado a los barrios, tenemos muchas posibilidades de conectar con la ciudadanía.

—Hace una distinción de sectores que superaron los análisis y comenzaron a ejecutar, por decirlo de alguna forma. ¿En el partido hay personas que aún no son parte de esa “evolución”?

—No, no es que haga una distinción, sino que más bien que venimos de sectores diferentes que son complementarios. Es necesario que la gestión municipal sea complementario con una buena gestión parlamentaria. Eso es lo que tiene que ocurrir para que un partido sea fuerte. Necesitamos ambos mundos. Pero yo vengo del mundo municipal y pertenezco de un sector que trató de superar los diagnósticos y las aterrizó escuchando a los vecinos en el día a día. Ese sector es muy relevante hoy y es el que le puede dar un gran futuro al partido y, por cierto, es el sector mejor valorado actualmente.

—¿Se sacudieron del resultado de la primaria? ¿No les afecta a ustedes como candidatos?

—Evidentemente que si hubiésemos tenido una primaria exitosa tendríamos un piso más sólido, pero me parece que hoy lo importante es la articulación de todo el progresismo de cara a la parlamentaria y la presidencial. En comparación con la derecha, que tiene varios candidatos y no hicieron primarias, es muy diferente a lo que hemos hecho nosotros con nuestra candidatura que representa a 9 partidos. Ese escenario es en el que los candidatos al Congreso nos posicionamos y que potencian a todo el progresismo y no solo a nuestros partidos propios.

Alcalde: “En el distrito 11 el progresismo existe y está muy marcado”

—En el distrito 11, en el cual compite, candidatos de oposición ven posible la oportunidad de tener los 6 escaños que se ofrecen a raíz de la división de la izquierda en dos listas. ¿Cómo se imagina usted el escenario?

—Sobre la probabilidad de que saquen seis a cero, lo veo bajo. Evidentemente el distrito 11 es el de más de derecha de todo Chile, pero veo baja la probabilidad de que saquen 6-0 porque hay un sector progresista importante en el distrito. Escuché lo mismo cuando fui candidata a concejala en Las Condes: no había ganado Michelle Bachelet, había muy pocos casos aislados en los últimos 50 años, y terminé siendo tercera mayoría. Hay sectores que no se sienten identificados ni con derecha ni izquierda, sino con políticos que han hecho el trabajo. Ahí hay una posibilidad real de entrar, y de que no se logre el 6-0, sino el 5-1.

—¿Cuánto afectan las dos listas en este distrito? Hay voto obligatorio en esta elección.

—La separación en dos listas evidentemente hacen una dispersión de votos. A mí me preocupó muchísimo cuando nos separamos en dos listas, sobre todo cuando el péndulo está en la derecha. Pero en la elección pasada también estuvimos en dos listas, y en el distrito 11 el progresismo existe y está muy marcado también. No vería por dónde la derecha podría crecer mucho más de lo que ya tienen. No lo veo en la calle, en los puerta a puerta. No veo esa probabilidad.

—El Frente Amplio se relaciona a causas sociales para quienes podrían estar, de alguna forma, más descuidados o más dejados de lado por parte del Estado. ¿Cómo permea ese discurso en el distrito 11?

—El Frente Amplio ha intentado conectar con todo tipo de demandas y en todo tipo de comunas. Yo empecé mi trabajo en Las Condes también instalando una agenda medioambiental que no existía o que estaba poco presente. Pareciera que la seguridad y la migración es la única prioridad del país y no es la única. Podemos avanzar en muchas agendas y el país nos exige eso. Conectamos y logramos conectar con agendas que nadie estaba tomando.

—¿Esa agenda la lleva Constanza Schönhaut, la otra candidata de su partido?

—No sé si es uno de sus pilares. No lo tengo claro. Pero lo importante en política es ser coherente, mostrar un trabajo que tenga sentido con lo que has realizado en los últimos años, sea donde sea que hayas estado. Lo mismo creo con estos candidatos como José Antonio Kast, quien ha sido candidato casi 10 años, 16 años siendo diputado, y no hay un proyecto estrella que uno pueda reconocer de él o que demuestre una buena gestión pública o política. La gente hoy busca coherencia y demostración de trabajo realizado.

—¿Qué distingue su candidatura de la de Schönhaut?

—Dos cosas: pertenezco a este sector que aterrizó los diagnósticos sociales en las comunas y barrios. Esa conexión con el día a día de la gente es fundamental para tener mucho más aterrizadas las necesidades que hay que abordar en el Congreso. Por otro lado, yo en Las Condes trabajé codo a codo con la ahora alcaldesa Catalina San Martín cuando ella y yo éramos concejalas, porque nuestra prioridad era destapar la corrupción y transparentar el uso de recursos públicos.

Nunca me importó que ella fuera de centroderecha y yo de centroizquierda porque nuestra prioridad eran los vecinos. En el fondo, demostré que el diálogo, sentarse con quienes piensan diferente, tender puentes, no necesariamente toca tus convicciones, sino que potencia la idea de construir un mejor país.

“Tengo un acercamiento a la militancia y a la política diferente de lo que tenía una mayoría en mi propio partido”, dice Alcalde.

—¿Quiere decir que la otra candidata es menos abierta políticamente que usted?

—No sé si yo podría decir algo así, porque cada uno tiene su historia. Pero sí puedo hablar de mí, y yo tengo una conexión con lo municipal muy cercano, que es la puerta de entrada del Estado, y tuve una demostración concreta de articular y hacer política con quienes piensan diferente.

—Mencionó que San Martín, de centroderecha, colaboró con alguien de centroizquierda. ¿El Frente Amplio es de centroizquierda?

—Yo soy de centroizquierda y siempre lo he sido. El Frente Amplio tiene diferentes mundos dentro del mismo partido. Yo venía de Revolución Democrática, pero antes trabajé en el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Tengo una relación muy cercana con el Socialismo Democrático. Entonces, siempre me he considerado una persona de centroizquierda. ¿Si en el partido me ha tocado ser minoría? Probablemente sí, pero soy de centroizquierda.

—¿Qué implica esa distinción dentro del Frente Amplio? Considerando que hay un abanico grande de partidos de centroizquierda en los que usted podría estar si se identifica con esa corriente.

—Todos los partidos tienen diferentes tendencias y es natural. Es positivo que así sea. Dentro del Frente Amplio soy de centroizquierda. Siempre mi rol ha sido tender puentes con Socialismo Democrático y lo va a seguir siendo.

—¿Esa distinción es un beneficio frente a otras visiones en el Frente Amplio?

—En el distrito 11 ganó Carolina Tohá en cuatro de las cinco comunas del distrito. Hay una cercanía con la centroizquierda en este distrito, pero no tomo la decisión desde una posición de conveniencia. Es una posición natural. No vengo de los movimientos estudiantiles. Entré a militar al Frente Amplio a los 27 años, después de haber trabajado en el sector privado, luego en La Moneda. Entonces tengo un acercamiento a la militancia y a la política diferente de lo que tenía una mayoría en mi propio partido.

“Hoy el gran potencial que tiene el Frente Amplio está en los alcaldes”

—¿Por qué ser candidata a diputada y no a alcaldesa, si su origen es desde una municipalidad?

—Yo quiero municipalizar el Congreso Nacional en forma y fondo porque tengo la convicción que desde los gobiernos locales vamos a lograr mejorar la calidad de vida de la gente. Eso quiere decir que necesitamos también gente en el Congreso que sea municipalista. Ese es el aporte que creo que daré. Es imposible darle más facultades a los municipios si desde el Congreso nadie cree en eso. Mi apuesta es esa. Yo quiero ser diputada porque faltan diputados que crean en los gobiernos locales.

—¿Le gustaría que la alcaldesa de Las Condes la apoyara?

—Nosotros tenemos una historia de trabajo conjunto muy fuerte. Trabajamos mucho para destrabar casos de corrupción. Ese trabajo fue bien valorado por la ciudadanía, por eso es alcaldesa y yo por algo espero ser diputada. Pero entiendo las complejidades de la política. Nosotros cruzamos puentes y espero cruzar todos los necesarios, pero eso no quiere decir que espere que haga un anuncio público de apoyo a mi candidatura, ni tampoco que dejemos de ser grandes aliadas estratégicas para seguir potenciando las municipalidades de Chile.

—San Martín es independiente y uno podría pensar que no le debe cuentas a nadie.

—Pero igual su candidata es Evelyn Matthei y la mía es Jeannette Jara. No es tan simple cruzar políticamente. En términos de trabajo sí lo es. A mí me encantaría recibir su apoyo, pero entiendo que es complejo y jamás le exigiría nada.

—¿Cómo ha considerado el rol de los liderazgos del Frente Amplio para la parlamentaria? ¿Está bien que los alcaldes manifiesten sus posiciones y sean francos en cuanto al apoyo que dan?

—Hoy el gran potencial que tiene el Frente Amplio está en los alcaldes, en la gestión de Vodanovic, Ripamonti y Amtmann. Son muy positivos. Un apoyo de ellos es fundamental para la gestión de los futuros parlamentarios de este proyecto colectivo. Es bueno que potenciemos estos vínculos desde lo municipal hacia el Congreso, que quizá antes no lo teníamos tan presente. Veo una sinergia muy positiva.

—¿Hay mucho recelo?

—Probablemente habrán recelos porque hay personajes que son ampliamente valorados. Evidentemente cuando tú recibes apoyo de personas valoradas hay recelo del otro lado, pero es parte de la política.