El plan de contingencia de Valparaíso para el Festival de los Mil Tambores: 100 baños químicos, alianza con el comercio local y refuerzo policial 

La versión 26 de este tradicional carnaval reúne a más de 100 organizaciones culturales y cerca de 10 mil artistas populares. "Este carnaval es parte de la ciudad de Valparaíso y se constituye como uno de los más importantes desde el punto de vista urbano", destacó la alcaldesa Camila Nieto, quien agregó que "nos hemos puesto a disposición de los organizadores con lo que nos corresponde como municipio, en materia de limpieza, seguridad y orden”.

Compartir

Entre el viernes 3 y el domingo 5 de octubre se desarrolla en Valparaíso la versión 26 del Festival de los Mil Tambores, tradicional carnaval que ofrece una variedad de actividades culturales en distintos puntos de la Ciudad Puerto.

En ese contexto, desde la Municipalidad y otras entidades públicas elaboraron un plan de contingencia para que este carnaval se pueda llevar a cabo sin inconvenientes para quienes participen en él, como también para los habitantes porteños.

En ese sentido, el plan para esta edición 26 de los Mil Tambores incluye una serie de medidas en materias tales como limpieza, seguridad y desarrollo económico local.

“Para nosotros, este carnaval es parte de la ciudad de Valparaíso y se constituye como uno de los más importantes desde el punto de vista urbano”, destacó al respecto la alcladesa de Valparaíso, Camila Nieto.

“Sabemos que el potencial e impacto que éste tiene en el desarrollo económico local de nuestra ciudad es bastante grande. Por eso, nos hemos puesto a disposición de los organizadores con lo que nos corresponde como municipio, en materia de limpieza, seguridad y orden”, agregó.

Al entregar detalles del plan de contingencia, Nieto declaró que “son cerca de 100 baños disponibles desplegados en la ciudad, esfuerzos que realiza tanto el municipio como la Seremi de Cultura”.

Junto a ello consignó que “vamos a tener a nuestro equipo municipal de limpieza e hidrolavados a disposición para que, una vez pasado el carnaval, la ciudad esté limpia. Ello, con el fin de que este carnaval no sea sólo importante para el desarrollo económico local, sino que también, amigable para quienes vivimos y trabajamos en la ciudad”.

Alianza con el comercio local y seguridad

Danitza Becerra, vicepresidenta de la Cámara de Comercio y Turismo Detallista de Valparaíso, comentó que se desarrolló una alianza con las autoridades y el comercio local en torno a los Mil Tambores “a través de la campaña ‘Yo prefiero local’, con el fin de que estos eventos no sólo queden en un carnaval, sino que también, se involucre toda la ciudad desde el comercio detallista y el turismo”.

“Como Cámara de Comercio estamos haciendo esta alianza donde se verán beneficiados más de 100 comercios establecidos, quienes entregarán descuentos a los miles de asistentes. Es una tremenda oportunidad para que queden ingresos estables y seguir impulsando la economía local”, añadió.

Foto: Agencia Uno

Desde Carabineros, en tanto, el mayor Javier Oportus, puso énfasis en las “coordinaciones con la dirección de Seguridad del Municipio para implementar acciones conjuntas en materia de seguridad”.

En ese sentido, y destacando el refuerzo policial, Oportus recalcó lo siguiente: “Reiteramos como institución que la presencia policial estará desplegada en todo momento para brindar seguridad y tranquilidad a quienes participen de esta tradicional celebración porteña”.

Cabe destacar que la versión 26 del Festival de los Mil Tambores reúne a más de 100 organizaciones culturales y cerca de 10 mil artistas populares.