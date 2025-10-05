Luis Eduardo Escobar: “No sé si esto le va a gustar a mi candidata, pero lo que está en el programa es lo más parecido a la socialdemocracia que yo he visto”

El asesor económico de Jeannette Jara habló sobre algunos detalles del programa que presentará este lunes la candidata oficialista. Fue enfático al plantear que en materia económica no habrán sorpresas. - "Los compromisos que nosotros asumimos son en serio. Y lo que se presentó el 18 de agosto no fue para modificarlo dos semanas después. Lo que se va a publicitar próximamente son básicamente las cosas que, dada la premura del tiempo, no quedaron incluidas en esos primeros lineamientos", estableció.

Luego de varias semanas de intensas tratativas entre los partidos y expertos que forman parte del comando de Jeannette Jara, la abanderada oficialista podrá presentar su programa definitivo, o lo que ella misma ha llamado como “anexo programático”.

Este sábado el comando de Jara dio por cerrada su etapa programática y, de esa manera, este lunes se presentará el llamado anexo, el que complementará lo ya planteado en el documento “Un Chile que cumple”, lineamientos programáticos dados a conocer el pasado 18 de agosto.

En ese contexto Luis Eduardo Escobar, asesor económico de la exministra del Trabajo, abordó algunos detalles de lo que se presentará en las próximas horas.

En conversación con DF, Escobar avisó que en materia económica no habrán sorpresas. “Esa área quedó resuelta el 18 de agosto cuando se presentaron los lineamientos”, estableció.

Asimismo, el economista de la Universidad de Chile sostuvo que “los compromisos que nosotros asumimos son en serio. Y lo que se presentó el 18 de agosto no fue para modificarlo dos semanas después. Lo que se va a publicitar próximamente son básicamente las cosas que, dada la premura del tiempo, no quedaron incluidas en esos primeros lineamientos”.

Al referirse a qué temas en materia económica estarán integrados en el anexo programático, Escobar comentó que “lo que tiene que ver con agricultura, minería, agua, políticas de empleo. Vamos a desarrollar más vivienda, va a haber un capítulo internacional que hoy no está”.

El programa incluye el ingreso vital de $750.000

Consultado si es que considera “moderado” el programa definitivo de Jara, el economista que cuenta con más de 20 años de trabajo en el FMI respondió lo siguiente: “Sí porque no busca alterar ninguno de los grandes ejes del país: ni sociales, ni políticos, ni económicos. No sé si esto le va a gustar a mi candidata, pero lo que está en el programa es lo más parecido a la socialdemocracia que yo he visto”.

“Es un programa que se hace cargo de los elementos centrales que a ella le preocupan: la convivencia social, la mantención de la democracia y el fortalecimiento de las condiciones de vida de todo el mundo”, complementó.

Luis Eduardo Escobar confirmó que el ingreso vital de $750.000 sí estará en el programa definitivo de Jeannette Jara. Asimismo, descartó la inclusión de la nacionalización del cobre y del litio. “No estaba el 18 de agosto, no va a estar ahora”, enfatizó.