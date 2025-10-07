A poco más de un año del primer Centro Comunitario de Cuidados, Chile ya cuenta con 43 instituciones dedicadas a apoyar a cuidadoras

El año pasado se inauguró el primer centro en Arica, generando un cambio en la manera que el Estado brinda apoyo a quienes cuidan a otras personas. Hoy en día ya suman 43 lugares en el país donde los cuidadores pueden recibir diferentes tipos de asesorías y apoyos estatales. La meta, comentan desde la Subsecretaría de Servicios Sociales, es llegar a 100 de estas instituciones antes que termine el gobierno.

En Chile, según la Subsecretaría de Servicios Sociales, hay 229 mil personas inscritas como cuidadoras en el Registro Social de Hogares. De ellas, la mayoría son mujeres, quienes dedican en promedio tres horas y media al día en trabajo de cuidados no remunerado, mientras que los hombres apenas dedican 53 minutos.

Además, de los registrados, el 76,51% se concentran en el tramo del 40% del Registro Social de Hogares. Y 25 mil son personas mayores que cuidan a otras personas mayores de 70 años.

Mónica Carrasco (70) vive en Arica, y cuenta que tiene a su madre con ella, “más allá no puedo ejercer absolutamente en nada porque estoy con mi mamá, cuidando a mi mamá y necesita cuidado porque ella está postrada”.

“Tienes que dedicarte a cuidar a una persona, dejar todo, tratar de guardarte muchas cosas, de restringir muchas cosas, que no puedes ir a celebrar como antes a un cumpleaños, a una fiesta, pasar una Navidad hasta tantas horas…”, cuenta la cuidadora.

En esa línea, es que el gobierno del Presidente Boric creó el Sistema Nacional de Cuidados, donde los Centros Comunitarios de Cuidados, forman parte de las medidas.

El primero se inauguró el 4 de junio del año pasado en Arica, y en poco más de un año ya se han inaugurado 43 de estos centros en el país, y la meta, comentan desde la subsecretaría, es dejar de acá a marzo 100 habilitados.

Allí las personas pueden recibir servicios de apoyo como atenciones de salud mental, capacitaciones para le generación de ingresos autónomos y distintos talleres para fortalecer sus redes. En paralelo, los cuidadores pueden ser atendidos por kinesiólogos, terapeutas ocupacionales y podólogos, entre otros.

Crédito: Ministerio de Desarrollo Social.

Subsecretaria por rol de cuidadoras: “Muchas personas que cuidan no se reconocen como tales”

La subsecretaria de Servicios Sociales, a cargo de la iniciativa, Francisca Gallegos, comenta que “cuando asumimos, teníamos ciertas hipótesis sobre la realidad de las cuidadoras, pero no teníamos datos concretos. Por eso, lo primero que hicimos fue crear la Credencial de Personas Cuidadoras, como un instrumento para levantar información, pero también para entregar apoyos y beneficios a estas personas. Así, los datos que hoy manejamos muestran una realidad muy diversa y compleja”.

“Hemos visto algo especialmente significativo, y es que muchas personas que cuidan no se reconocen como tales. Hace unos días, por ejemplo, en Vicuña, Región de Coquimbo, conocimos a Elda, una mujer que lleva años cuidando, pero no sabía que podía acceder a la Credencial de Persona Cuidadora ni que existían políticas pensadas para ella”, comenta la subsecretaria.

Y agrega: “Nosotros sostenemos que el cuidado es un trabajo, una necesidad y un derecho. Durante demasiado tiempo ha sido un trabajo no remunerado y poco valorado, pese a su enorme aporte a la sociedad y al bienestar social”.